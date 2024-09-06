高雄男拾金不昧7300元 失主領回員警卻被懲處原因曝光

鍾姓男子今天傍晚駕車行經高雄市岡山路南下車道時，見前方機車騎士遺落7300元現金，冒險停車將錢拾起，送交至岡山警分局警備隊，並提供行車記錄器，值班員警當下以無法讀取影片為由，請鍾前往壽天派出所，後警方找到女失主將錢發還；該名警備隊員警因未於第一時間受理報案，遭分局議處。

臉書社團「我是岡山人（北高雄）」今晚有網友貼文，指一名大哥剛從華南銀行領完錢後沒放好 錢飛的到處都是，他按喇叭，但騎士仍騎很快，讓原PO急問「你的辛苦錢不要了嗎」。

原PO指，後來將錢送去壽天派出所了，7300很多欸，他冒險停在路中間撿錢，但騎士卻頭也不回騎走了，文末不忘呼籲民眾錢一定要收好，並指會請警察查一下車牌，請這位大哥去壽天派出所領錢。

原PO拾金不昧的善舉讓不少網友稱讚「好心人」、「人好好」、「好人肚子痛都會有廁所」、「好心有好報」。

岡山警分局指出，事後查出是36歲的趙姓女失主遺失金錢，已通知她領回。

不過鍾男在報案過程中，分局查出當時鍾男先前往岡山分局警備隊報案，並提供行車記錄器，但值班員警以無法讀取影片為由，請鍾前往壽天派出所。