彰化伸港車禍姊姊不治...肇事男僅探望一次 自曝身體狀況嘆：賠償金太高

彰化縣伸港鄉三姊弟今年2月22日放學回家途中，遭70歲蕭姓男子無照駕駛休旅車撞飛，10歲陳姓姊姊經過197天搶救仍不治。陳姓姊弟的阿公抱怨蕭男僅到醫院探望一次，沒到靈前上香；蕭男今表示，自己罹患心臟病，每周洗腎3次，今年7月與對方調解沒結果，現在靜待司法調查。

陳姓三姊弟放學走人行穿越道過馬路，被蕭男無照駕駛休旅車撞飛，陳姓弟弟輕傷，陳姓姊妹重傷，分別送到彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院救治。陳姓姊姊曾一度醒來但癱瘓，接受積極治療後旋即昏迷至本（9）月5日因中樞神經衰不治。彰化地檢署檢察官相驗陳姓姊姊，昨傳喚蕭男，訊問後依過失致死罪嫌諭令5萬元交保。

蕭男也住伸港鄉，距離陳姓三姊弟的住家不遠，面對陳家阿公說他態度不友好，只到醫院探視一次，也沒到陳家姊姊靈前上香，還一直自稱「沒錢」。蕭男今回應表示，近10年每周到醫院洗腎3次又罹患心臟病，連昨出庭都是洗完腎趕過去。

「大家攏係歹運。」蕭男說，他駕車「直直走」，陳家三姊弟好像闖紅燈，既然發生事故，他曾到陳家慰問，包給姊妹各1萬2000元、陳家弟弟3萬元，曾去醫院探望兩姊妹1次，他的妻子和女兒去陳家探視1次，今年7月9日雙方調解時陳家要求1200萬元，他認為賠償金額太高，調解沒結果。