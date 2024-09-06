快訊

周杰倫官宣12月登大巨蛋開唱 遠雄證實第一次個人專場演唱會是他

8月就業數據好壞參半…美股恐面臨多空交戰 市場4情境曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化伸港車禍姊姊不治...肇事男僅探望一次 自曝身體狀況嘆：賠償金太高

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉三姊弟今年2月22日放學回家途中，遭70歲蕭姓男子無照駕駛休旅車撞飛，10歲陳姓姊姊經過197天搶救仍不治。陳姓姊弟的阿公抱怨蕭男僅到醫院探望一次，沒到靈前上香；蕭男今表示，自己罹患心臟病，每周洗腎3次，今年7月與對方調解沒結果，現在靜待司法調查。

陳姓三姊弟放學走人行穿越道過馬路，被蕭男無照駕駛休旅車撞飛，陳姓弟弟輕傷，陳姓姊妹重傷，分別送到彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院救治。陳姓姊姊曾一度醒來但癱瘓，接受積極治療後旋即昏迷至本（9）月5日因中樞神經衰不治。彰化地檢署檢察官相驗陳姓姊姊，昨傳喚蕭男，訊問後依過失致死罪嫌諭令5萬元交保。

蕭男也住伸港鄉，距離陳姓三姊弟的住家不遠，面對陳家阿公說他態度不友好，只到醫院探視一次，也沒到陳家姊姊靈前上香，還一直自稱「沒錢」。蕭男今回應表示，近10年每周到醫院洗腎3次又罹患心臟病，連昨出庭都是洗完腎趕過去。

「大家攏係歹運。」蕭男說，他駕車「直直走」，陳家三姊弟好像闖紅燈，既然發生事故，他曾到陳家慰問，包給姊妹各1萬2000元、陳家弟弟3萬元，曾去醫院探望兩姊妹1次，他的妻子和女兒去陳家探視1次，今年7月9日雙方調解時陳家要求1200萬元，他認為賠償金額太高，調解沒結果。

蕭男說，他不識字沒考駕照，因這次事故無照駕駛被開罰2萬4000元，太太是車主，連帶罰款2萬多，車子也損壞不能再用，可是「我違規，無照該開罰的罰了，他們闖紅燈，我根本就來不及煞車」，現在看司法怎麼判決。

彰化縣伸港鄉念國小的陳家三姊弟在斑馬線上被撞，姊姊在秀傳醫院治療197天曾一度好轉，但昨不治。圖／秀傳提供
彰化縣伸港鄉念國小的陳家三姊弟在斑馬線上被撞，姊姊在秀傳醫院治療197天曾一度好轉，但昨不治。圖／秀傳提供

心臟病 撞飛 洗腎 過失致死

延伸閱讀

彰化縣府徵選百家友善店家 提供行銷資源 至少需達5項友善服務

彰化三姊弟車禍小姊姊197天不治 七旬無照男過失致死5萬交保

彰化工廠火災1人嗆傷 9輛機車燒成骨架

彰化小姊姊搶救197天離世 胸腔醫：離開也是一種解脫

相關新聞

猛盯胸部！新北市警局公關室主任涉性騷女記者 拔官調職引熱議

新北市警察局三線一星公關室主任黃碩傑，日前與電視台女記者餐敘時，因酒後猛盯一名女記者胸部，以致該名女記者覺得不舒服，經向新北市警察局...

彰化伸港車禍姊姊不治...肇事男僅探望一次 自曝身體狀況嘆：賠償金太高

彰化縣伸港鄉三姊弟今年2月22日放學回家途中，遭70歲蕭姓男子無照駕駛休旅車撞飛，10歲陳姓姊姊經過197天搶救仍不治。...

濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

台北市社子島一處化學工廠今午起火，廠內員工發現後逃離，現場濃煙密布、不時傳出爆炸聲，警消不斷增援共出動118名消防員，火...

出手了！新竹「恐怖計程車」復駛引恐慌 警政署通令全國車行拒靠行

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓人下車。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，...

兒少性暴力報導指引挨批保護加害人 衛福部重申1底線

藍營民代今批評，衛福部「媒體報導兒少及性暴力事件指引」規定，不得揭露足資識別被害人身分的資訊，導致兒少及性暴力事件仍會被...

空汙異味恐擴散！北市社子島工廠大火 新北環保局籲五股、八里關窗

台北市士林區社子島一處工廠今午傳出火警，警消獲報到場撲救，工廠全面燃燒，初步確認現場無人受困，正全力滅火中。新北市環保局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。