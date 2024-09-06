猛盯胸部！新北市警局公關室主任涉性騷女記者 拔官調職引熱議

新北市警察局三線一星公關室主任黃碩傑，日前與電視台女記者餐敘時，因酒後猛盯一名女記者胸部，以致該名女記者覺得不舒服，經向新北市警察局申訴，新北市警察局調查後認為，黃碩傑酒後行為失當，決議拔掉公關室主任職務，改調法制室秘書，其職位由秘書室主任李仁寧接任，消息傳出在警方內部引發熱議。

據了解，黃碩傑日前與電視台記者餐會，席間酒酣耳熱後，因見一名年輕女記者穿著清涼，用眼睛直視對方胸部，女記者當下覺得不好意思，感覺黃碩傑是用情色眼光看待，已達性騷擾的程度，經告知主管後，決定申訴黃碩傑。

黃碩傑今年5月疑向無黨籍原住民議員馬見打招呼被忽略，私下揚言「要找人弄他」，引發輿論譁然，話傳到馬見耳裡，讓馬見既生氣又難過，決定向新北市警察局長廖訓誠反映，警察局祭出懲處、記過處分。

馬見後來於新北市議會大廳受訪到一半，站在一旁等候的黃碩傑突然上表達歉意，頻頻強調是自己不對，且之前就有致歉，雙方上演大和解，詎料如今又爆發性騷擾女記者事件，有員警感嘆就是「酒後誤事」。

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