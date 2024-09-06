出手了！新竹「恐怖計程車」復駛引恐慌 警政署通令全國車行拒靠行

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓人下車。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，有「巨城怪小黃」稱號，目前惹上妨害自由官司，案件還在偵辦中。

警政署今天指出，該名計程車駕駛人態度惡劣、不放人下車，引發地方議論，警方調查後，轄區警局已將計程車駕駛人移送偵辦，今天也行文各職業公會及車行，孫姓駕駛人將無法靠行，防範他再以計程車駕駛人執業登記證靠行營業。

警政署今天通令各警察機關嚴正執法，對於計程車駕駛人有故意繞道行駛者，按現場事實，得依道路交通管理處罰條例第38條，處6百元以上1200元以下罰鍰，故意不讓乘客下車情事，按現場事實，得依刑法第302條妨害自由罪移送法辦；另計程車駕駛人不依規定期限，辦理執業登記事項之異動申報，或參加年度查驗者，得依道路交通管理處罰條例第36條，處1200元罰鍰；逾期6個月以上仍不辦理者，廢止其執業登記。