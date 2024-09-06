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濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

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濃煙竄天...社子島工廠大火出動118警消 射水近4小時撲滅火勢

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市社子島一處化學工廠今午起火，廠內員工發現後逃離，現場濃煙密布、不時傳出爆炸聲，警消不斷增援共出動118名消防員，火勢於下午5時終於撲滅，現場無人傷亡，起火原因待查。

台北市消防局表示，今午1時14分獲報，士林區延平北路八段2巷內一處工廠起火，初步派20輛消防車、3輛救護車、消防員79人到場撲救，並確認廠內無人受困。

由於廠內擺放大量甲醇、酒精等物，火勢持續全面燃燒，廠房不久即塌陷，後續再增派6輛指揮車、10輛消防車、2輛救護車、39名消防員前往支援，今午5時整撲滅火勢。

警方表示，工廠負責人指稱，起火的是一處化學工廠，員工今午發現廠外疊放的塑膠棧板無故起火，嘗試提水滅火不成，眼見火勢擴大，立刻疏散逃出。

據悉，撲救過程中現場濃煙密布，靠近火場幾乎伸手不見五指，不時傳出零星爆炸聲，警消持續射水滅火，確切起火原因等，仍有待後續調查釐清。

警消不斷增援共出動118名消防員，火勢於下午5時終於撲滅，現場無人傷亡，起火原因待查。記者李隆揆／攝影
警消不斷增援共出動118名消防員，火勢於下午5時終於撲滅，現場無人傷亡，起火原因待查。記者李隆揆／攝影

救護車 消防員 爆炸 社子島

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