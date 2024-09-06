兒少性暴力報導指引挨批保護加害人 衛福部重申1底線

藍營民代今批評，衛福部「媒體報導兒少及性暴力事件指引」規定，不得揭露足資識別被害人身分的資訊，導致兒少及性暴力事件仍會被隱匿；衛福部重申，可揭露加害人的相關資料，甚至機構名稱，唯獨「僅限於被害人」的相關資訊不能揭露，避免受害者二次傷害，而指引也是根據兒少權法的既有規定，主管機關邀集相關代表與會。

衛福部上月公布「媒體報導兒少性暴力指引」，行為人任職幼兒園等場域，或被害人成年後主動揭露，或主管機關審議通過內容，在「成年行為人事件發生後，調查確定前或調查成立後，仍違法服務於以服務未滿18歲、身心障礙者或老人相關機構」、「被害人成年且同意揭露事件內容」，及其他經目的事業主管機關舉行會議審議通過的事件內容，可適度揭露。

立委王鴻薇今表示，衛福部所提出的指引，就是因為兒少法69條第2、第3項都規定「不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊」讓政府、媒體即便知道加害者資訊，但因為與被害者資訊高度重疊，太容易反推被害者資訊而不敢報導，反而保護加害人，更讓無辜兒少再度受害。

王鴻薇說，這份指引源自於先前台北市信義區幼兒園狼師案，多名女童受害，但媒體擔憂兒少權法第69條，要求不得揭露兒少事件身分資訊而集體噤聲，如今同樣案例，有這指引後，媒體難道就敢報導嗎？

衛福部保護服務司長張秀鴛說，以北市幼兒園案為例，照理不得揭露，為協助媒體在報導兒少及性暴力事件時能兼顧社會公益，並保護被害人隱私，避免對被害人及其家庭造成二度傷害，唯獨不可以揭露「僅限於被害人」的相關資訊，避免二度傷害，例如「5歲女童某某某」就不得寫出。

另外，指引針對禁止揭露的資訊也有明確規範，張秀鴛指出，包括被害人身分資訊，以及行為人為未滿18歲者，或其與被害人為家庭成員或親密關係伴侶者，行為人的身分資訊同樣不得報導。

本指引第5點第3款審議機制，是依兒少法第69條第4項規定訂定，屬兒少權法規範的既有運作機制，張秀鴛表示，查近3年計有台北市政府等2個地方政府，依法召開6次審議會議，顯示該規範尚屬明確，執行亦屬可行，應無所稱欠缺具體方式致影響執行的疑義。

張秀鴛說，行政主管可以邀集相關機關，以北市幼兒園案為例，可以邀教育局、社會局、警察局甚至衛生局，也可邀集兒權相關團體、熟悉幼教的老師，甚至媒體代表與會，討論案件發展到這樣的程度，基於保護被害人的同時捍衛公益前提下，到底可不可以報導，「如果還是不能報導大家就沒話講，就不會變成一言堂」。