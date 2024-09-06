影／爆炸聲頻傳...社子島化工廠起火、濃煙密布 警消增援全力灌救

台北市社子島一處化學工廠今午起火，廠內員工發現火勢試圖滅火未果逃離，警消獲報派員到場撲救，目前火勢持續燃燒，現場濃煙密布，不時傳出爆炸聲，所幸初步確認廠內無人受困，持續撲救中。

台北市消防局表示，今午1時14分獲報，士林區延平北路八段2巷內一處工廠起火，初步派20輛消防車、3輛救護車、消防員79人到場撲救，並確認廠內無人受困。

由於廠內擺放大量甲醇、酒精等物，火勢持續全面燃燒，廠房不久即塌陷，後續再增派6輛指揮車、5輛消防車、1輛救護車、14名消防員前往支援，目前火勢局限在廠區，暫無擴大延燒之虞。

警方表示，工廠負責人指稱，起火的是一處化學工廠，員工今午發現廠外疊放的塑膠棧板無故起火，時嘗試提水滅火不成，眼見火勢擴大，立刻疏散逃出。