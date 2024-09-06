騎註銷車牌機車買晚餐 24歲失聯移工遭台中警查獲

越南籍阮姓移工日前騎車牌遭註銷的機車，行經台中市龍井區時，遭巡邏警方發現攔下，除依法開單移置車輛及扣牌，還意外發現他是失聯移工，移請移民署處置。

台中市警局烏日分局今天表示，犁份派出所員警8月30日晚間6時39分，巡邏行經龍井區台灣大道五段與遊園南路口時，透過即時車牌辨識系統查詢發現，停等紅燈的機車車牌有異，立即攔查騎士。

警方查出，24歲阮姓移工騎乘車牌遭註銷的機車，外出購買晚餐欲返回租屋處，他表示不知道車牌已被註銷，得知要被開單讓他相當驚訝。員警除依道路交通管理處罰條例開出罰單，可處新台幣3600元至1萬800元罰鍰，並當場移置車輛保管及扣繳牌照。

另外，警方查證身分時，意外發現阮男為失聯移工，目前沒有工作，後續將移請移民署台中市專勤隊處置。

警方說明，烏日警分局今年8月起執行「淨牌專案」，截至8月31日止，共查獲111件車牌異常情形，共計舉發3件使用偽、變造車牌，69件使用吊銷、註銷牌照，8件牌照借供他車行駛、其他牌照違規31件。呼籲民眾切勿安裝偽造車牌及不依規定使用有效車牌，以免受罰。