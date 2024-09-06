強化國際人道救援任務 消防署今動員130人專案包機演練

為提升國際人道救援任務出勤效能，消防署今動員百名搜救人員在松山機場進行包機演練，期盼國際上發生重大災害時，搜救隊能迅速抵達災害現場執行救援。

消防署表示，此次包機演練由通過國家認證計畫的消防機關特種搜救隊共同參與，有重型搜救隊（台北市、新北市、高雄市等15人）、中型搜救隊（桃園市、台中市、台南市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等10人、消防署特搜隊15人，加上110名搜救人員、10名醫師、7名護理師、3名土木結構技師、10隻搜救犬及10公噸救援裝備，共動員130人參與演練，將驗證個單位驗證各單位間協作能力，作為未來救災行動參考。

內政部部長劉世芳說今年市921地震發生25周年，消防署今日包機演練全程依照國際人道救援專案包機出勤流程進行，包含出入境、搜救犬與裝備分流、簡化通關、接待撤離中心等，透過整合各部會及民間單位合作協調，讓參與演練的單位熟悉搜救流程，縮短救援時間，確保搜救隊迅速抵達目的地展開救援，將進一步增強台灣在國際重大災害救援的關鍵地位。

日本台灣交流協會領事里子義範，感謝台灣長期在日本發生災害時及時協助，希望台日災害互助情誼延續；美國國際開發署協調官Dewey Perks說，25年前因921地震來台救災，如今見到台灣整體地震搜救能量大幅提升，有能力貢獻世界其他受災國，希望能持續交流合作。