影／吃不到不二坊蛋黃酥「要市長吃子彈？」警查新北男遭冒名...跑3地做筆錄

彰化市公所民意信箱前天收到恐嚇信，內容指出因買不到彰化名店的蛋黃酥，竟預告將隨機砍人抗議，更將衝市公所「餵市長吃慶記（子彈）」，警方查出一名家住新北男子疑似手機號碼被冒名恐嚇，且恐嚇對象不只彰化市長，還恐嚇苗栗某鄉鎮首長和高雄一家醫院。

彰化市公所民意信箱前天收到恐嚇信，內容寫著「要帶西瓜刀去隨機砍人抗議」、「林世賢害我買不到不二坊的蛋黃酥，林北要帶開山刀跟散彈槍衝市長辦公室餵他吃慶記」，公所向警方報案後，警方展開調查，並加強公所巡邏。

不過彰化警分局查訪後，偵查隊長卓志昌表示，公所恐嚇信中留下手機號碼的許姓男子疑似手機號碼遭人冒用，而且用該手機號碼也分別寫恐嚇信到苗栗某鄉鎮市公所及高雄苓雅區某醫院恐嚇，而許男表示並未與人結怨，警方已深入偵辦中。

彰化市長林世賢表示，即使恐嚇的人並非許男，但一定要查出背後藏鏡人，這種惡意恐嚇造成社會不安，一定不能讓犯案者逍遙法外，尤其揚言要「隨機殺人」的言論會讓大眾生活於不安中，一定要查出犯案者，才能還給大家一個安寧的社會。

據了解，被冒用手機號碼恐嚇的許男也很生氣，他說，恐嚇者留下他小吃攤的手機，又用他兒子的名字恐嚇，昨天他先被苗栗警方通知去做筆錄，才剛回到新北，又接到高雄警方電話，後來連彰化警方都追到他家，他不勝其擾，他才是受害者。