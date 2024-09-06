影／假冒股市名人詐翁705萬...一個動作起疑 新北警逮5人

詐團假冒股市名人朱家泓，前後7次詐得新北市一名老翁620萬元，日前老翁欲獲利出金，詐團以須補足資金以免違約交割為由要老翁交付85萬元，老翁不查面交，經人提醒才覺被騙報警提告，上個月30日警方循線逮捕5嫌依法送辦。

據了解，林姓老翁（66歲）今年3月上網看到YOUTUBE一則投資廣告，內容是自稱股票名人「朱家泓」，以「決定開班授課尋找有緣學生」、「名額有限」、「保證當沖高獲利」等訊息，誘得林姓老翁點擊連結加入LINE投資群組、下載投資APP。

加入投資群組後，林翁不時入群內瀏覽看投資訊息，看著老師猛報「明牌」，又有新進「會員」加入群內討論，熱絡又專業的投資訊息，殊不知都是詐團所營造假象。就這樣從今年3月至6月底，林姓老翁前後7次以面交方式，交付詐團成員620萬元。

今年7月初林姓老翁見帳面頗有獲利，向詐團說要出金。豈料，詐團以須補足資金以免違約交割為由，要老翁再交付85萬元，老翁不疑有他與詐團成員約至新北市樹林區面交，並成功交付詐團成員85萬元。事後，林姓老翁向人提及才知被騙報警提告。

上個月30日晚上6時許，警方循線於北市松山區饒河夜市一間旅館逮捕詐欺車手頭張男（28歲）搜扣現金1萬1700元、手機等證物帶回查辦，並通知涉案另4人到案說明，警詢後皆依詐欺罪、洗錢防制法移送法辦，檢察官複訊後裁定張男5萬元交保候傳，另4人無保請回。