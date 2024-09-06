曾幫忙「雞排妹」打官司 名律師陳克譽洩密「羈押禁見」

檢警偵破詐團以「猜猜我是誰」手法詐騙14萬元案，逮獲多名「車手」頭，詐團指派律師陳克譽陪同偵訊，陳卻竊取偵查機密給詐團首腦，檢方昨依加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪聲押禁見陳，台北地院審查今天裁准。

據了解，陳克譽不但是律師也是補教老師，曾擔任「雞排妹」鄭采勻的委任律師，網紅陳沂曾嘲諷陳「謝謝自己人助攻」等。

檢方調查指出，陳克譽參與的詐騙集團今年5、6月成立，以「猜猜我是誰」詐騙被害人，誆稱款項會購買虛擬貨幣，變現後再請「車手」提領，「車手」一旦被抓，詐團即指派陳克譽陪偵，再刺探、洩漏偵查機密給詐團的首腦。