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曾幫忙「雞排妹」打官司 名律師陳克譽洩密「羈押禁見」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢警偵破詐團以「猜猜我是誰」手法詐騙14萬元案，逮獲多名「車手」頭，詐團指派律師陳克譽陪同偵訊，陳卻竊取偵查機密給詐團首腦，檢方昨依加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪聲押禁見陳，台北地院審查今天裁准。

據了解，陳克譽不但是律師也是補教老師，曾擔任「雞排妹」鄭采勻的委任律師，網紅陳沂曾嘲諷陳「謝謝自己人助攻」等。

檢方調查指出，陳克譽參與的詐騙集團今年5、6月成立，以「猜猜我是誰」詐騙被害人，誆稱款項會購買虛擬貨幣，變現後再請「車手」提領，「車手」一旦被抓，詐團即指派陳克譽陪偵，再刺探、洩漏偵查機密給詐團的首腦。

檢警日前接獲報案稱被騙14萬元，從「車手」相關通聯紀錄溯源，查知陳克譽幫黃姓女「車手」辯護時涉嫌洩密，台北地檢署4日指揮中山分局6路搜索陳克譽等人住處、事務所，全案朝加重詐欺、組織犯罪條例、洩密等罪嫌擴大查辦。

補習班老師、律師陳克譽。圖／聯合報系資料照片
補習班老師、律師陳克譽。圖／聯合報系資料照片
「雞排妹」鄭采勻。圖／聯合報系資料照
「雞排妹」鄭采勻。圖／聯合報系資料照

律師 詐騙集團 車手

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