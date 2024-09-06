快訊

台東縣府局處花300萬出國考察 人事處長「返國後隔天退休」惹議

糗！海軍錦江級軍艦左營外海碰砂壩擱淺 脫困駛回軍港

4大學爆缺額假帳醜聞 誠信都踐踏教育還剩什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／向中壢媽祖借膽 男偷香油錢觸警報連滾帶爬逃

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式躲避監視器，警方獲報後8小時內即破案，警詢依加重竊盜未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

9月3日凌晨3時許，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式欲躲避監視器，不過全程都被完整錄下，中壢警分局獲報後，立即擴大調閱周遭監視錄影畫面，8小時內即鎖定黃嫌身分帶回偵辦，警後依加重竊盜未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

財團法人中壢仁海宮董事長王介禧為了感謝員警辛勞，親自前往中壢警分局致贈破案獎慰金，大讚員警破案效率高，王說，黃嫌雖未得手任何財務，但警方仍以認真負責工作精神破案，深表肯定與支持，感謝中壢警分局為地方鄉親服務，並藉由頒發獎慰金的方式略表心意。

桃園市警察局長吳坤旭表示，警察的使命就是保障社會治安及打擊犯罪，同仁迅速破案的成果，充分展現團隊合作精神，感謝王介禧對警察的支持，中壢警分局長唐嘉仁也說，將持續戮力守護轄區治安與交通，打造安穩生活圈。

26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，只好趕緊逃。記者翁唯真／翻攝
26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，只好趕緊逃。記者翁唯真／翻攝
26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式躲避監視器。圖／仁海宮提供
26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式躲避監視器。圖／仁海宮提供
26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，警迅速破案，仁海宮特別頒發慰問金。記者翁唯真／攝影
26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，警迅速破案，仁海宮特別頒發慰問金。記者翁唯真／攝影

中壢 桃園地檢署 警察

延伸閱讀

桃園中壢5層樓體育用品店火警 頂樓6人待救中

鹿港天后宮集結大愛助弱勢 普度也傳送媽祖護佑眾生

中壢詐欺通緝犯掛變造車牌上路 遭警識破罪加一條

嘉市前議員凌子楚獲聘笨港口港口宮總幹事 與媽祖緣深樂當筆生

相關新聞

麻豆監理站女代辦員「蹲車前拆牌」 預拌車司機沒看到開車輾頭她慘死

台南一輛預拌混凝土車為換牌上午到麻豆監理站驗車，56歲郭姓女代辦員在車頭前拆車牌時，46歲李姓司機竟開車輾過她的頭當場死...

曾幫忙「雞排妹」打官司 名律師陳克譽洩密「羈押禁見」

檢警偵破詐團以「猜猜我是誰」手法詐騙14萬元案，逮獲多名「車手」頭，詐團指派律師陳克譽陪同偵訊，陳卻竊取偵查機密給詐團首...

民進黨高雄市黨部遭砸雞蛋 警方追查特定對象查原因

民進黨高雄市黨部今天上午員工上班時，發現玻璃有雞蛋痕跡，報警處理。警方調閱關監錄系統，發覺1名男子昨天深夜拿多顆雞蛋，到...

影／吃不到蛋黃酥要市長吃子彈？警查新北男遭冒名...跑3地做筆錄

彰化市公所民意信箱前天收到恐嚇信，內容指出因買不到彰化名店的蛋黃酥，竟預告將隨機砍人抗議，更將衝市公所「餵市長吃慶記（子...

影／假冒股市名人詐翁705萬...一個動作起疑 新北警逮5人

詐團假冒股市名人朱家泓，前後7次詐得新北市一名老翁620萬元，日前老翁欲獲利出金，詐團以須補足資金以免違約交割為由要老翁...

影／向中壢媽祖借膽 男偷香油錢觸警報連滾帶爬逃

26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。