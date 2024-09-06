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影／向中壢媽祖借膽 男偷香油錢觸警報連滾帶爬逃
26歲黃姓男子日前凌晨闖入桃園市中壢區信仰中心仁海宮行竊，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式躲避監視器，警方獲報後8小時內即破案，警詢依加重竊盜未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。
9月3日凌晨3時許，黃嫌翻過圍牆自3樓窗戶闖入，試圖撬開3樓的香油錢箱而觸發警鈴，逃逸過程中竟以匍匐前進與鴨子走路的方式欲躲避監視器，不過全程都被完整錄下，中壢警分局獲報後，立即擴大調閱周遭監視錄影畫面，8小時內即鎖定黃嫌身分帶回偵辦，警後依加重竊盜未遂罪嫌移請桃園地檢署偵辦。
財團法人中壢仁海宮董事長王介禧為了感謝員警辛勞，親自前往中壢警分局致贈破案獎慰金，大讚員警破案效率高，王說，黃嫌雖未得手任何財務，但警方仍以認真負責工作精神破案，深表肯定與支持，感謝中壢警分局為地方鄉親服務，並藉由頒發獎慰金的方式略表心意。
桃園市警察局長吳坤旭表示，警察的使命就是保障社會治安及打擊犯罪，同仁迅速破案的成果，充分展現團隊合作精神，感謝王介禧對警察的支持，中壢警分局長唐嘉仁也說，將持續戮力守護轄區治安與交通，打造安穩生活圈。
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