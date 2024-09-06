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彰化三姊弟車禍小姊姊197天不治 七旬無照男過失致死5萬交保
彰化縣伸港鄉陳姓三姊弟今年2月22日放學回家途中，遭70歲蕭姓男子無照駕駛撞飛，10歲陳姓姊姊經過197天搶救仍不治，彰化地檢署檢察官相驗後傳喚蕭男，訊問後依過失致死罪嫌諭令5萬元交保。
伸港鄉陳姓三姊弟放學走人行穿越道過馬路，被蕭男無照駕駛休旅車撞飛，陳姓弟弟輕傷，陳姓姊妹重傷，分別送到彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院救治。陳姓姊姊曾一度醒來但癱瘓，接受積極治療後旋即昏迷至本（9）月5日因中樞神經衰不治。
8歲陳姓妹妹被撞發生瀰漫性腦傷，昏迷指數3，從未醒來，今年5月10日轉送漢基，神經內科團隊、中醫團隊及復健科團隊都積極介入，期待因她年輕，能夠有類似奇跡的發生，讓她醒過來，醫療團隊保持樂觀的態度，將與陳小妹長期抗戰。
10歲陳姓姊姊離世後，縣長王惠美和社會處指派社工前往關心家屬並致贈慰問金。縣長王惠美昨天表示，社會處已成立信託專戶受理各界善心人士捐款，除了陳家姊姊喪葬費用，未來也將提供陳家妹妹姊和弟弟教養、醫療、生活所需；社會處將持續關懷追蹤案家生活情形、陪伴家屬，希望早日走出傷痛。
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