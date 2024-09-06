汐止62歲男13樓高處墜落社區花圃 送醫搶救不治

新北市汐止區今天傳出1名男子從社區13樓墜落社區後方花圃，全身多處骨折，當場無生命跡象，送醫搶救後，三軍於12時30分急救無效宣告死亡。

新北市消防局今天上午10時10分獲報，汐止區樟路二路一處社區大樓後方花圃有人受傷，警方與救護人員到場，發現傷者曾姓男子（62歲）全身多處骨折，當場已無生命跡象，緊急送往內湖三軍總醫院搶救中。

據了解，曾男為該社區住戶，今天上午社區監視有發現他獨自從社區頂樓樓梯間走出，爬上頂樓圍牆後墜落，疑似因兒子在外有積欠債務，導致心情不佳，確實事發原因，現由警方調查釐清中。

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