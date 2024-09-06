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新興斜槓？中老年揪團加入詐團 南警查獲「阿嬤車手」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區王姓女子在網路遭詐騙，警方最後逮到5名車手。過去被逮的車手「大多是年輕小伙子」，這次不同的是5人大都6、70歲的阿嬤級婦人至少都年過半百，為了多賺錢中老年斜槓、竟然是當詐騙車手，逮人的員警當場傻眼。

警方調查，王姓女子今年8月底上假交友網站徵婚被騙，雖然後來驚覺不對勁報警，仍相信自己能將損失款項取回，因詐騙集團謊稱款項會退還，但須先將匯進她帳戶裡等人的錢提領出來交給特定的人，她覺得奇怪，9月3日再度報案，警方4日逮捕藍姓65歲車手，查扣不明贓款98萬元，另追查詐騙集團共犯昨天再逮69歲王姓、66歲張姓女子到案。

警方表示，這起詐騙案共查扣贓款112萬8千多元，嫌疑人均年過半百，遭詐團雇用領出款項後，再透過面交或購買虛擬貨幣移轉贓款等手法獲取報酬，「打破詐騙集團成員均是年輕小夥子的錯誤認知」。

藍嫌、張嫌依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法移送台南地檢署，另3人依涉嫌違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪條例罪嫌函送辦。

員警說，中老年婦人們也有可能遭愛情或金錢沖昏頭，進而誤入歧途成為集團成員，著實令人驚訝。

中老年新興斜槓竟是揪團加入詐團？警首查獲阿嬤騙阿桑。圖／讀者提供
中老年新興斜槓竟是揪團加入詐團？警首查獲阿嬤騙阿桑。圖／讀者提供
中老年新興斜槓竟是揪團加入詐團？警首查獲阿嬤騙阿桑。圖／讀者提供
中老年新興斜槓竟是揪團加入詐團？警首查獲阿嬤騙阿桑。圖／讀者提供
中老年新興斜槓竟是揪團加入詐團？警首查獲阿嬤騙阿桑。圖／讀者提供
中老年新興斜槓竟是揪團加入詐團？警首查獲阿嬤騙阿桑。圖／讀者提供

詐騙集團 贓款 車手

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