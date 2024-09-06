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路口留機車...落水10小時 台南女距案發地下游3公里尋獲已死亡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局今凌晨0時37分據報有名女子疑似落水，安南區北安路二段和郡安路五段路口留有1輛機車，消防員1時07分下艇搜救，直至上午10時27分在案發現場嘉南大圳下游約3公里，安通與安民路口濱海橋下尋獲溺者已明顯死亡，經家屬確認許女身分，警方已報請檢方相驗。

消防局接獲110轉報，出動15車、27人、2艇及1無人機，到場搜救。直至10小時後，消防員在距離案發地點約3公里嘉南大圳下游被尋獲，已明顯死亡，打撈上岸。

經家屬確認死者身分無誤後，交由台南市警三分局員警處理，由警方報請檢察官相驗，釐清死因。

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溺水女子於案發地點下游約3公里處安通與安民路口濱海橋下尋獲，已明顯死亡。圖／讀者提供
溺水女子於案發地點下游約3公里處安通與安民路口濱海橋下尋獲，已明顯死亡。圖／讀者提供

台南 檢察官 消防員

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