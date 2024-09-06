聽新聞
test
0:00 / 0:00
路口留機車...落水10小時 台南女距案發地下游3公里尋獲已死亡
台南市消防局今凌晨0時37分據報有名女子疑似落水，安南區北安路二段和郡安路五段路口留有1輛機車，消防員1時07分下艇搜救，直至上午10時27分在案發現場嘉南大圳下游約3公里，安通與安民路口濱海橋下尋獲溺者已明顯死亡，經家屬確認許女身分，警方已報請檢方相驗。
消防局接獲110轉報，出動15車、27人、2艇及1無人機，到場搜救。直至10小時後，消防員在距離案發地點約3公里嘉南大圳下游被尋獲，已明顯死亡，打撈上岸。
經家屬確認死者身分無誤後，交由台南市警三分局員警處理，由警方報請檢察官相驗，釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言