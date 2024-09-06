新港奉天宮虎爺神像遭竊！老翁稱「神明聖筊同意才抱走」還是送辦

嘉義縣新港奉天宮神像近日遭竊，67歲老翁到廟宇參拜時在觀音殿看見虎爺神像，向神明擲筊獲允後，就直接將神像抱回家，未經廟方同意，廟方盤點發現神像不翼而飛，著急向警方報案，警方鍥而不捨追查，今天通知涉案老翁到案說明，將依竊盜罪嫌函送法辦。

老翁到案稱，因與觀世音佛祖交情深厚，擲筊向觀世音佛祖請示「虎爺神像是否屬於結緣品，能否將神像抱回家？」神明應允；離開前他再次擲筊請示神明，能否將神像帶回家且不構成竊盜罪，又獲聖筊應允，便將神像抱回家，並非去廟裡就把神像抱走。

廟方表示，奉天宮虎爺神像深受信徒喜愛，廟裡每年都會雕刻不同尺寸的虎爺神像，供信眾添香油錢擲筊恭請有緣神像，近日多尊虎爺神像開光後，放在觀音佛祖殿的桌上，不料卻有一尊3.6吋虎爺神像不翼而飛，調閱監視器發現被民眾拿走，趕快報警求助。