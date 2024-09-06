台中男機車亂停擋鄰居出入 母子理論被打傷

台中市梧棲區發生停車糾紛，女子質問鄰居停放機車影響她進出菜園，雙方口角，男子涉嫌毆打女子，女子的兒子上前勸架也被打，警方受理報案後，通知男子到案說明，移送台中地檢署偵辦。

清水警分局表示，上月24日下午5時37分接獲報案，梧棲區民和五街發生糾紛案，警方立即到達現場查處，42歲鄭姓男子因機車停放擋到鄰居女子進出菜園，雙方發生口角。

鄭男徒手毆打女子後互相拉扯，女子的兒子上前勸架也被鄭男毆打，造成女子瑣骨等多處挫傷，男子有頭皮、等多處傷，經女子和兒子本月1日至清水分局安寧派出所提出傷害告訴，分局依規定受理後並通知鄭男到案說明，將依法移送台中地檢署偵辦。