台中男機車亂停擋鄰居出入 母子理論被打傷
台中市梧棲區發生停車糾紛，女子質問鄰居停放機車影響她進出菜園，雙方口角，男子涉嫌毆打女子，女子的兒子上前勸架也被打，警方受理報案後，通知男子到案說明，移送台中地檢署偵辦。
清水警分局表示，上月24日下午5時37分接獲報案，梧棲區民和五街發生糾紛案，警方立即到達現場查處，42歲鄭姓男子因機車停放擋到鄰居女子進出菜園，雙方發生口角。
鄭男徒手毆打女子後互相拉扯，女子的兒子上前勸架也被鄭男毆打，造成女子瑣骨等多處挫傷，男子有頭皮、等多處傷，經女子和兒子本月1日至清水分局安寧派出所提出傷害告訴，分局依規定受理後並通知鄭男到案說明，將依法移送台中地檢署偵辦。
警方呼籲暴力不能解決問題，民眾應循由理性溝通、平和處理的方式解決，一時的衝動或是不理性的舉動都有可能會因而誤觸法網，後果往往令人後悔莫及。
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