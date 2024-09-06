快訊

拔樁？盧秀燕夜宴韓國瑜過半藍委 兩大派系龍頭壯聲勢

泰國最年輕女總理！塔克辛家族重掌大權，卻危機顯現？

民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

台中男機車亂停擋鄰居出入 母子理論被打傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區發生停車糾紛，女子質問鄰居停放機車影響她進出菜園，雙方口角，男子涉嫌毆打女子，女子的兒子上前勸架也被打，警方受理報案後，通知男子到案說明，移送台中地檢署偵辦。

清水警分局表示，上月24日下午5時37分接獲報案，梧棲區民和五街發生糾紛案，警方立即到達現場查處，42歲鄭姓男子因機車停放擋到鄰居女子進出菜園，雙方發生口角。

鄭男徒手毆打女子後互相拉扯，女子的兒子上前勸架也被鄭男毆打，造成女子瑣骨等多處挫傷，男子有頭皮、等多處傷，經女子和兒子本月1日至清水分局安寧派出所提出傷害告訴，分局依規定受理後並通知鄭男到案說明，將依法移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲暴力不能解決問題，民眾應循由理性溝通、平和處理的方式解決，一時的衝動或是不理性的舉動都有可能會因而誤觸法網，後果往往令人後悔莫及。

台中市梧棲區民和五街發生糾紛，一對母子被打傷。圖／取自臉書社會事新聞影音
台中市梧棲區民和五街發生糾紛，一對母子被打傷。圖／取自臉書社會事新聞影音

梧棲 鄰居

延伸閱讀

影／獨居9旬失智翁騎電動輔助車迷路 清水警幫騎載返家

台中警開假單集體貪汙 擔任總務的資深巡佐遭收押禁見

迎風邀月慶中秋13日晚梧棲中正田徑場登場 剝柚子最快有獎

台南小吃店2個多月內遭檢舉24次 店家怒告鄰居求償73萬敗訴

相關新聞

汐止62歲男13樓高處墜落社區花圃 送醫搶救中

新北市汐止區今天傳出1名男子從社區13樓墜落社區後方花圃，全身多處骨折，當場無生命跡象，送醫搶救中。

新興斜槓？中老年揪團加入詐團 南警查獲阿嬤騙阿桑

台南市永康區王姓女子在網路遭詐騙，警方最後逮到5名車手。過去被逮的車手「大多是年輕小伙子」，這次不同的是5人大都6、70...

路口留機車...落水10小時 台南女距案發地下游3公里尋獲已死亡

台南市消防局今凌晨0時37分據報有名女子疑似落水，安南區北安路二段和郡安路五段路口留有1輛機車，消防員1時07分下艇搜救...

新港奉天宮虎爺神像遭竊！老翁稱「神明聖筊同意才抱走」還是送辦

嘉義縣新港奉天宮神像近日遭竊，67歲老翁到廟宇參拜時在觀音殿看見虎爺神像，向神明擲筊獲允後，就直接將神像抱回家，未經廟方...

台中男機車亂停擋鄰居出入 母子理論被打傷

台中市梧棲區發生停車糾紛，女子質問鄰居停放機車影響她進出菜園，雙方口角，男子涉嫌毆打女子，女子的兒子上前勸架也被打，警方...

民進黨高雄市黨部遭砸雞蛋 警方追查特定對象查原因

民進黨高雄市黨部今天上午員工上班時，發現玻璃有雞蛋痕跡，報警處理。警方調閱關監錄系統，發覺1名男子昨天深夜拿多顆雞蛋，到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。