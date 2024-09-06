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民進黨高雄市黨部遭砸雞蛋 警方追查特定對象查原因
民進黨高雄市黨部今天上午員工上班時，發現玻璃有雞蛋痕跡，報警處理。警方調閱關監錄系統，發覺1名男子昨天深夜拿多顆雞蛋，到民進黨市黨部外朝當黨部丟擲雞蛋。警方表示已掌握特定對象，正追查這名男子當中。
高雄市警鼓山分局今天上午9時許接獲報案，稱民進黨高雄市黨部遭人丟擲雞蛋，警方立即成立專案小組，追查全案。
據初步了解，警方調閱周邊監視系統畫面，發現天晚間11時許，1名男子沿鼓山區青海路步行到民進黨高雄市黨部前，在青海路上便拿預先準備的雞蛋，連朝黨部入口處丟擲雞蛋後再由青海路原路離去，未傷人或財損。
警方說，鼓山分局已掌握特定對象身分，但他為何向民進黨高雄市黨部丟雞蛋，還待找到人以為查明。警方表示，這名男子的行為已涉及社會秩序維護法第68條第2款規定，對住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾可出入之場所進行滋擾，最高可處3日拘留或1萬2000元罰鍰。
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