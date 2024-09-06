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麻豆監理站女代辦員「蹲車前拆牌」 預拌車司機沒看到開車輾頭她慘死

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南一輛預拌混凝土車為換牌上午到麻豆監理站驗車，56歲郭姓女代辦員在車頭前拆車牌時，46歲李姓司機竟開車輾過她的頭當場死亡。李姓男子供稱沒有注意到車前有人，肇事原因待警方調查釐清。

李姓男子上午開預拌混凝土車到麻豆監理站驗車，由監理站代辦驗車公司56歲郭姓女代辦員協助代辦換車牌業務。郭在車頭前拆預拌混凝車牌時，李姓司機疑未注意車牌還沒換完，竟開車輾過郭，發現時郭已卡在後輪，頭部爆裂當場死亡。

台南市消防局麻豆消防分隊消防人員到場，發現郭女腦漿四溢當場死亡，交由麻豆分局警方調查處理。李姓司機供稱，未注意到死者在車頭前拆車牌。

警方調查，預拌車因要變更營業用車牌，要將原車牌繳回監理站，相關業務通常委由代辦協助處理，郭姓女子才在車頭前拆車牌。警方將調查李姓司機為何沒有一同拆牌而讓死者一個人作業，上車發動後也沒有查看到底人有沒有離開車前就開車。

預拌車換牌車前拆牌人還在，駕駛就開車輾過頭當場死亡。圖／讀者提供
預拌車換牌車前拆牌人還在，駕駛就開車輾過頭當場死亡。圖／讀者提供
預拌車換牌車前拆牌人還在，駕駛就開車輾過頭當場死亡。圖／讀者提供
預拌車換牌車前拆牌人還在，駕駛就開車輾過頭當場死亡。圖／讀者提供

台南 消防人員 監理站

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