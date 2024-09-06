麻豆監理站女代辦員「蹲車前拆牌」 預拌車司機沒看到開車輾頭她慘死

台南一輛預拌混凝土車為換牌上午到麻豆監理站驗車，56歲郭姓女代辦員在車頭前拆車牌時，46歲李姓司機竟開車輾過她的頭當場死亡。李姓男子供稱沒有注意到車前有人，肇事原因待警方調查釐清。

李姓男子上午開預拌混凝土車到麻豆監理站驗車，由監理站代辦驗車公司56歲郭姓女代辦員協助代辦換車牌業務。郭在車頭前拆預拌混凝車牌時，李姓司機疑未注意車牌還沒換完，竟開車輾過郭，發現時郭已卡在後輪，頭部爆裂當場死亡。

台南市消防局麻豆消防分隊消防人員到場，發現郭女腦漿四溢當場死亡，交由麻豆分局警方調查處理。李姓司機供稱，未注意到死者在車頭前拆車牌。