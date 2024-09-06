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苗栗5歲童燙傷引發婆媳問題 母負氣帶子離家被尋回

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份分局昨（5日）傍晚5點半接獲一名老婦人報案，指稱其媳婦負氣抱著受傷的孫子離家，請求協尋，警方最後在其住家1公里外找到吳姓母子，檢視5歲男童左手2手指紅腫，因吳女情緒激動，先載回派出所暫時安置並通知119救護人員到所救護，經送醫治療無大礙。

警方調查，32歲吳姓女子昨傍晚忙於做家務，其5歲兒子不慎誤壓熱水開關燙傷手指，婆婆關心孫子時，語帶責備，導致吳女情緒不穩負氣抱子離家，婆婆向警方求援。

事發後，尖山派出所警員葉為良、徐振倫立即前往處理，在其住家周遭搜尋下，於1公里外的下東興寵物公園找到母子二人並協助就醫。

頭份分局長林育旺表示，本案女子負氣抱幼子離家，十分令人憂心，所幸尖山所員警積極協助，值得嘉許；藉此也呼籲，若遇家人不告而別，負氣離家出走或留下負面訊息者，可撥打110並至派出所報案協尋。

警方尋獲母子二人後，先載回派出所暫時安置並通知119協助就醫，經送醫治療無大礙。圖／警方提供
警方尋獲母子二人後，先載回派出所暫時安置並通知119協助就醫，經送醫治療無大礙。圖／警方提供

婆婆 情緒 頭份

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