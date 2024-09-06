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影／工地上工起糾紛相約談判 演變板橋街頭追逐戰 警逮4人
新北市板橋區中正路今天凌晨發生一起街頭打架，2名劉姓男子疑似在工地上工起糾紛相約談判，演變街頭追逐戰，海山警方獲報迅速趕抵逮捕4人，查扣西瓜刀、球棒、辣椒水等，警詢後將依殺人未遂及傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市海山警方今天凌晨4時獲報，板橋區中正路玫瑰公園旁發生打架情事，線上巡邏警網迅速趕抵，當場逮捕涉嫌動手打架的劉姓男子（44歲）、劉姓男子（18歲）、陳姓男子（28歲）及17歲蔡姓少年4人，查扣西瓜刀、球棒、辣椒水等鬥毆器械。18歲劉姓男子頭部受傷，蔡姓少年手臂疑似利器劃傷，由救護車送往部立台北醫院。
據了解，44歲劉男與18歲劉男都在工地上班，老劉疑似日前不滿小劉動作慢，多次出言提醒又不用心，小劉則是嫌老劉倚老賣老太囉嗦，多次發生言語衝突，今天凌晨相約談判，小劉找蔡姓少年及陳姓男子助陣，反遭老劉涉持西瓜刀及球棒沿路追打，小劉則持辣椒水反擊，蔡姓少持球棒加入戰局，也遭利器劃傷手臂，警詢後依殺人未遂及傷害罪嫌將4人移送新北地檢署偵辦。
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