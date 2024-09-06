國3車聯結車撞大貨車 貨物噴飛對向車道 3小車遭殃
國道3號彰化北向和美路段今天清晨近4點發生柯姓駕駛的聯結車追撞一輛大貨車，聯結車上的貨物還噴飛到對向南向車道，造成2台小客車碰撞，另一輛小客車也撞上掉落物，柯男也輕傷送醫，國道3號一度封閉雙向車道，直到近6點排除恢復通車，車禍肇事責任釐清中。
國道七隊調查，今天清晨近4點柯男駕駛聯結車行經國道3號北向 187.9公里彰化和美路段時，疑未注意車前狀況而追撞李男駕駛的大貨車，再失控撞內側護欄，聯結車上的貨物都噴飛到對向南向車道，導致3輛小客車閃避不及碰撞或撞上貨物，柯男也受傷送醫。
這起車禍造成國道3號和美路段一度，封閉雙向車道，僅開放外側路肩通行，直到上午5時54分排除，恢復通車，車禍肇事責任釐清中，國道警察也提醒，駕駛人行車時要保持安全距離，養足精神才上國道，疲勞時可下交流道或至服務區休息，避免事故發生。
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