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影／獨居9旬失智翁騎電動輔助車迷路 清水警幫騎載返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局有警察晚上騎著電動輔助車引起路人好奇，原來是一名9旬獨居老翁，失智騎電動輔助車外出迷路，警員開警車載他回派出所，另一名警員幫他騎電動輔助車回派出所。

台中市梧棲區八德路上出現員警騎著電動輔助車，經過民眾好奇多看幾眼以為新式員警巡邏車，梧棲9旬王姓獨居失智老翁，本月3日晚間8時30分，騎電動輔助車行經梧棲區八德路往北方向行駛，他太靠車道行駛，造成車輛閃避。

清水警分局高美所長莊凱宇與警員鄭惇升發現後，原本將老翁攔下提醒，但鄭員的一句「阿伯你要去哪」關心問候，老翁卻答「剛散步，我要去菜市場收攤」，讓警方懷疑老翁迷途與失智的可能，經詢問姓名及年籍時，老翁因想不起來無法回答，但老翁用手寫出「王」，警方再從老翁手機聯繫朋友及詢問梧棲區下寮里許里長才確認老翁精神狀況及住處，僅距離現場約400公尺的梧北街。

警方告知老翁住處與菜市場均為返方向後，由高美派出所莊長駕警車載老翁，鄭姓警員騎電動輔助車護送老翁安全返家，過程中還有經過騎士及民眾投以好奇眼光看著鄭姓警員，老翁的朋友也即時趕到住處協助，並感謝警方熱心幫忙。

老翁朋友表示，王姓老翁年輕時沿途叫賣雜賣後來在菜市場擺攤，近年因年紀大己經收攤好幾多年。

高美派出所長莊凱宇表示，民眾家中如有易走失年長者或有失智長輩，應多加關心與注意行蹤，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，亦可配戴防走失手環，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然，才是給家人與長輩最好的照顧與保護。

台中一名獨居9旬翁失智迷路，清水警分局員警幫騎電動輔助車助返家。圖／警方提供
台中一名獨居9旬翁失智迷路，清水警分局員警幫騎電動輔助車助返家。圖／警方提供
台中一名獨居9旬翁失智迷路，清水警分局員警幫騎電動輔助車助返家。圖／警方提供
台中一名獨居9旬翁失智迷路，清水警分局員警幫騎電動輔助車助返家。圖／警方提供

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