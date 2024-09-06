苗栗竹南警疑追緝毒犯7公里 警車挨撞連開6槍...毒犯跑了

苗栗縣警察局竹南警分局今天凌晨2點左右，在後龍高鐵特定區鎖定一輛涉嫌毒品案的白色租賃車，警車一尾追逐到苗栗市英才路、英明街路口，2輛警車前後包抄將對方攔下，但嫌犯拒撿衝撞警車，現場警員連開6槍後，嫌犯仍趁機逃逸無蹤，目前警方正全力追緝嫌犯中。

竹南警方表示，日前接獲苗栗地檢署指揮偵辦一起毒品案件，鎖定嫌犯駕駛一輛白色租賃車，今天凌晨2點多在後龍鎮高鐵六路一帶，發現該轎車行蹤，原本只是尾隨，嫌犯驚覺後方有警車，沿途闖紅燈往南逃竄。

警匪追逐約7公里後，嫌犯開到苗栗市英才路、英明街時，被後龍巡邏警車攔住去路，此時苗栗警分局一輛在KTV巷口守望勤務的警車，見狀加入包抄。不過，嫌犯衝撞後龍分駐所巡邏警車，警員下車連開6槍，白色轎車一個大迴轉後，自2輛警車鑽空隙往北逃跑，幸好未釀成人員傷亡。

事發後，有民眾在臉書社團發文「槍聲劃破寧靜的夜晚」，引發關注。對此，竹南警方強調，全案已報請地檢署由檢察官指揮偵辦，並已鎖定犯嫌查緝中。

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