國3北上和美段聯結車追撞大貨車 貨物掉南下車道...3車受波及

一輛聯結車今天凌晨行經國道三號北向彰化和美段，疑未注意車前狀況追撞大貨車，造成貨物掉落對向車道，車道上2輛轎車碰撞，另一輛轎車因掉落物被砸，共5車車禍，聯結車駕駛受傷送醫，肇事原因由國道警方調查中。

今天早上3時55分，國三187.9公里和美路段發生5車車禍，警方調查，24歲柯姓男子駕駛聯結車，行經國道北向車道，疑未注意車前狀況追撞43歲李男駕駛的大貨車，大貨車失控撞內側護欄，導致全聯結車裝載的貨物掉落到對向南向車道，掉落的貨物導致2輛轎車發生碰撞，和一輛轎車撞到掉落物而肇事。全聯結車駕駛輕傷送醫。

車禍發生後短暫封閉雙向車道，僅開放外側路肩通行，因處離峰時段未造成車流迴堵，早上5時54分排除恢復通車，有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。