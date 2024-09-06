影／高雄女酒後3樓墜1樓受傷...同行男卻跑了 原因曝光

阮姓女子3日凌晨酒後攀爬李姓男友人位於高雄市三民區租屋處陽台，不慎從3樓墜落1樓，幸僅身體擦挫傷，李男眼見阮女墜樓竟棄於不顧，搭多元計程車落跑；警方事後查出李男身揹詐欺及妨害秘密等罪5條通緝犯，昨天上午在屏東將他逮捕歸案。

警方調查，阮姓女子（36歲）與李姓男子（31歲）兩人為熟識友人，2日深夜阮、李二人在外用餐後，約10時許兩人返回李男位於三民區租屋處續攤，2個多小時後，約3日凌晨1點多兩人因先前阮欠款4000元未還起口角。

當時阮女酒後和李男吵架，離開李男房間，後迷迷糊糊攀爬3樓陽台，卻不慎墜落1樓，所幸僅身體多處擦挫傷，但李男聽聞墜樓聲響，未查看阮女狀況，反而火速逃離租屋處，搭多元計程車離開現場。

三民一警分局警方獲報指三民區重慶街7巷有人路倒，轄區哈爾濱所員警到場，發現阮女倒臥在地，將她送醫救護，事後查出阮女從李男租屋處墜樓，清查李男身分，查出李涉及4件詐欺案、1件妨害秘密案，今年2月至5月分別被桃園、台中和高雄地檢署發布通緝。

警方擴大調閱監視器，以車號追人，查出李當天搭多元計程車飛奔至屏東縣恆春躲藏，5日上午11時許在屏東縣佳冬鄉超商內將李男查緝到案。

李聲稱，因害怕通緝身分被揭穿，當下不顧阮女生死才逃逸；警詢後將李分別解送歸案，另依傷害、遺棄等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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