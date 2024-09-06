男持手斧「砍騎士安全帽」 他報上名字...嗆：可以來告我

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾在社群軟體Threads上貼影片，稱「現在路上8+9都這麼囂張嗎」，影片可見一名刺青男子抽菸，不斷叫囂、罵三字經，甚至持手斧大力揮砍機車騎士頭部，最後報上自己的名字，稱「我叫左XX，可以來告我，X你娘」。發文者在貼文留言補充稱，「第一次遇到這種事情」，由於影片太驚悚，引發熱議。

對此，轄區中正一分局仁愛路派出所指出，5日早上10時47分接獲報案，稱金山南路一段發生糾紛，到場徒留被害者機車駕駛和乘客2人，詢問了解，騎士龔姓男子被一名陌生男子手持斧頭攻擊頭部，所幸當時戴安全帽，無受傷，後座莊姓女友因受驚嚇身體不適，自行就醫。

警方說，被害人認為其安全帽毀損，心生畏懼，提告毀損、恐嚇罪；調查了解，涉嫌人是有幫派背景的左姓男子（27歲），已循線通知到案說明，依法究辦。

據了解，雙方之所以會爆發衝突，是因為左男駕駛賓士車原本要停靠路邊，但又突然轉出，導致雙方險些碰撞，機車騎士回頭「舉手」表達不滿，左男趁停等紅燈時，持手斧下車理論；確切衝突原因，尚待涉嫌人到案釐清。

左姓男子手持手斧亂揮砍機車騎士頭部，所幸騎士當時戴安全帽，沒有受傷，影片引發網友熱議。記者翁至成／翻攝
左姓男子手持手斧亂揮砍機車騎士頭部，所幸騎士當時戴安全帽，沒有受傷，影片引發網友熱議。記者翁至成／翻攝
有民眾在社群軟體Threads上貼影片，稱「現在路上8+9都這麼囂張嗎」，影片可見該男子手持手斧亂揮人，引發網友熱議。記者翁至成／翻攝
有民眾在社群軟體Threads上貼影片，稱「現在路上8+9都這麼囂張嗎」，影片可見該男子手持手斧亂揮人，引發網友熱議。記者翁至成／翻攝

X 安全帽 影片

延伸閱讀

影／台中物流車如「行走鐵扇」砸中阿伯惹眾怒 司機下場曝

影／新北男超速被扣牌上網買假牌掛 未料邊框多條線露餡遭逮

吊籃超載又沒戴安全帽釀3死 勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

超載釀禍？吊臂斷裂4人高空墜地3死 起重行認：吊籃限載2人

相關新聞

彰化車禍搶救197天 小姊姊走了

彰化伸港陳姓3姊弟2月放學途中，在斑馬線上被無照駕駛老翁撞飛，10歲姊姊從昏迷一度清醒，但搶救197天，昨因神經中樞衰竭...

男持手斧「砍騎士安全帽」 他報上名字...嗆：可以來告我

有民眾在社群軟體Threads上貼影片，稱「現在路上8+9都這麼囂張嗎」，影片可見一名刺青男子抽菸，不斷叫囂、罵三字經，...

台中警爆集體貪汙 12人列被告

台中市警方爆發集體貪汙案，台中地檢署4日指揮搜索多個分局、派出所，帶回西屯派出所李姓巡佐等12名警察列被告，認定李等人涉...

新竹「恐怖計程車」引恐慌 警方收執業證件代保管

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓人下車。他所屬計程車行位於桃園，今緊急...

房市火熱！台中婦花重金250萬元「炒房」遇詐險失金

國內房地產預售市場火熱，台中市太平區一名50多歲婦人加入房地產投資群組，在網友秀出炒房團征戰全台的戰績洗腦下，以為可以組...

新莊驚傳男子墜樓 當場死亡原因待查

新北市新莊區新泰路一棟公寓，今天晚上驚傳男子墜樓當場死亡，警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑，已連繫到家屬到場協處，男子墜樓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。