男持手斧「砍騎士安全帽」 他報上名字...嗆：可以來告我

有民眾在社群軟體Threads上貼影片，稱「現在路上8+9都這麼囂張嗎」，影片可見一名刺青男子抽菸，不斷叫囂、罵三字經，甚至持手斧大力揮砍機車騎士頭部，最後報上自己的名字，稱「我叫左XX，可以來告我，X你娘」。發文者在貼文留言補充稱，「第一次遇到這種事情」，由於影片太驚悚，引發熱議。

對此，轄區中正一分局仁愛路派出所指出，5日早上10時47分接獲報案，稱金山南路一段發生糾紛，到場徒留被害者機車駕駛和乘客2人，詢問了解，騎士龔姓男子被一名陌生男子手持斧頭攻擊頭部，所幸當時戴安全帽，無受傷，後座莊姓女友因受驚嚇身體不適，自行就醫。

警方說，被害人認為其安全帽毀損，心生畏懼，提告毀損、恐嚇罪；調查了解，涉嫌人是有幫派背景的左姓男子（27歲），已循線通知到案說明，依法究辦。