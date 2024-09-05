新竹「恐怖計程車」引恐慌 警方收執業證件代保管

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨態度惡劣與繞路，還會不依指定地點讓人下車。他所屬計程車行位於桃園，今緊急解除合作關係，但他的行為僅屬交通違規罰錢了事範疇，桃園市警局核發的執業登記證依然有效，若有車行願意合作，仍能載客；對此，警方晚間找到孫男，經道德勸說，在對方同意之下，代為保管執業登記證。

據了解，孫男名下無車，多與車行合作執業，俗稱「靠行」。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，有「巨城怪小黃」之稱，鬧出爭議後轉移陣地到新竹火車站，但作風沒變，也因此惹妨害自由官司，案件還在偵辦中；外界一度以為孫男被撤銷職業駕照，但其實只是車行終止合作關係，駕照與執業登記證仍有效，換間車行就能繼續上路。

孫男所屬車行今天得知消息大感意外，隨即決定終止合作關係；桃園市計程車客運業商業同業公會也呼籲同業注意。

孫男職業駕照與執業登記證仍然有效，也讓合法登記證的警方頭痛，但幸好經道德勸說後同意交出營業登記證由警方保管，桃園警方也在晚間9時許南下新竹縣竹北市取得證件，向車行租的計程車也由公司牽回。

桃園市警局交通大隊表示，孫男同意警方代為保管執業登記證，員警也開立代保管收據，代保管期間，孫男將無法以開計程車維生。

新竹「恐怖計程車」引發民眾恐慌，核發執業登記證的桃園市警局晚間9時找到孫姓司機，經道德勸說，取得執業登記證代保管。記者陳俊智／翻攝
新竹「恐怖計程車」引發民眾恐慌，核發執業登記證的桃園市警局晚間9時找到孫姓司機，經道德勸說，取得執業登記證代保管。記者陳俊智／翻攝

桃園 計程車司機 車行

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