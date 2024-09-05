房市火熱！台中婦花重金250萬元「炒房」遇詐險失金

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

國內房地產預售市場火熱，台中市太平區一名50多歲婦人加入房地產投資群組，在網友秀出炒房團征戰全台的戰績洗腦下，以為可以組團北中南炒房大賺一筆，日前就近到銀行準備匯250萬元存款加入，還好銀行行員眼尖查覺有異報警，在警方勸阻下，婦人才發現被騙，保住積蓄。

台中市警局太平警分局太平派出所警員劉俊雄、張文彥，日前中午獲銀行行員報案，到場發現，一名婦人透過通訊軟體加入房地產投資群組，每天都有很多版主散播組團投資房產資訊，範圍遍及北、中、南地區。

警方查出，婦人起初僅隨意瀏覽訊息，直到8月中旬，有一名自稱「阿良」的網友傳訊加好友、交流，「阿良」介紹投資項目，並誆稱現在房地產預售市場很火熱，還秀出炒房團征戰全台的戰績，讓婦人十分心動，於是到銀行臨櫃匯款250萬元，「阿良」還教她，現在政府打炒房，千萬不要說是投資用，否則會被銀行刁難。

好在銀行行員機警，主動關懷下懷疑婦人遭詐騙，立即通知派出所員警到場，員警釐清婦人遇到狀況，告知婦人常見的詐騙手法，並協助婦人查詢匯款指定帳戶，發現帳戶異常，婦人才發現被騙，直呼還好有波麗士大人的幫忙，才保住積蓄。

太平分局分局長沈能成說，所有詐騙手法中，其中又以「投資詐騙」事件最常發生，千萬不要相信來源不明的投資管道，而且對方也絕不可能要求民眾在匯款時說謊，呼籲民眾切勿輕易相信網路虛假訊息，只要涉及到「錢的問題」，一定要詳細查證避免上當受騙。

台中市太平區一名婦人（右）日前到銀行準備匯250萬元存款加入炒房團，還好在銀行行員、警方勸阻下，她才發現被騙，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝
台中市太平區一名婦人（右）日前到銀行準備匯250萬元存款加入炒房團，還好在銀行行員、警方勸阻下，她才發現被騙，保住積蓄。記者趙容萱／翻攝

房地產 詐騙

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