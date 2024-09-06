台中警爆集體貪汙 12人列被告

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中市警方爆發集體貪汙案，台中地檢署4日指揮搜索多個分局、派出所，帶回西屯派出所李姓巡佐等12名警察列被告，認定李等人涉嫌利用取締交通違規，將開立的白單改為罰額較低的紅單，且李曾任派出所總務涉嫌最重依貪汙圖利聲押，法院昨裁定收押禁見，李將面臨停職處分。

檢警調查，李姓巡佐等12人2021年至2023年全部在第六分局任內，多次利用取締交通違規涉嫌將原本開立的白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締的對象減少罰款之利益。

李姓巡佐從警超過30年，2002年第六分局成立時就在該分局服務，近年警察節時還獲頒服務滿30年的2等2級警察獎章，時任分局長也稱李員提攜後輩、貢獻良多。

西屯派出所警力多達70幾人，是全台規模最大的派出所，轄區勤務繁重，人際關係也相對複雜，李員當時在西屯派出所擔任總務，有一定權利可決定預算核發，李除資深人緣也好，不排除受民意代表等人請託，才自行或幫其他員警改單，並導致多人被捲入。

也有警員認為，被民意代表、民間人士請託改罰單是老問題，老一輩警員多礙於人情答應，遭查辦嚴重者涉犯貪汙重罪，請託者卻毫無刑責，認為不符比例。

台中地檢署檢察官吳昇峰4日指揮搜索，帶回李在內共12名警員列被告、傳訊9名證人，複訊後將李依貪汙圖利、公務員偽造文書聲押，10名警員命3至20萬元交保，另1名警員請回，台中地院昨下午裁定李收押禁見。台中市警局表示，李姓巡佐涉及貪汙罪嫌被收押，將予以停職處分。