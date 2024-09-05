新莊驚傳男子墜樓 當場死亡原因待查

新北市新莊區新泰路一棟公寓，今天晚上驚傳男子墜樓當場死亡，警方勘驗現場初步排除有他殺嫌疑，已連繫到家屬到場協處，男子墜樓原因仍待警方調查釐清。

據了解，林姓男子（42歲）近來因係情緒波動較大，今天晚上8時38分左右，林男從住處步行外出不久，林男見新北市新泰路一棟公寓1樓大門沒關，潛入直達5樓頂旋即墜落，當場重摔防火巷一樓沒有生命徵象。

警、消獲報趕抵林男明顯死亡，無須送醫。警勘驗現場，林男大體無可疑外傷及抵禦傷，僅發現墜落時與牆體摩擦痕跡，初步排除有外力介入可能。目前已聯繫到林男家屬到場協處，至於確切原因，仍待警方調查後釐清。

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