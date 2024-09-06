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彰化車禍搶救197天 小姊姊走了

聯合報／ 記者林宛諭胡瑞玲／連線報導

救不回 彰化伸港陳家3姊弟在路口被撞，10歲陳家姊姊昨早因神經中樞衰竭，醫院宣告不治。圖為先前醫師探視畫面。圖／秀傳醫院提供
救不回 彰化伸港陳家3姊弟在路口被撞，10歲陳家姊姊昨早因神經中樞衰竭，醫院宣告不治。圖為先前醫師探視畫面。圖／秀傳醫院提供
彰化伸港陳姓3姊弟2月放學途中，在斑馬線上被無照駕駛老翁撞飛，10歲姊姊從昏迷一度清醒，但搶救197天，昨因神經中樞衰竭宣告死亡，陳家阿嬤昨到醫院接回小姊姊，手機裡還存著孫女照片，她落淚說：「我要她陪我，不要她走。」同樣昏迷中的8歲妹妹仍在漢基醫院救治。

陳家姊弟3人2月22日放學途中，在伸港建國路、美港公路交岔口斑馬線上遭74歲蕭姓男子開車撞飛，姊妹命危昏迷，弟弟輕傷；事故後，中央地方會勘該路口，退縮行穿線，並增設庇護島。

陳家姊姊傷重昏迷，在彰化秀傳醫院積極治療後，一度恢復意識，甚至能認得阿嬤，阿嬤探視時還會微笑、開口叫阿嬤，但後來因急性水腦症，又陷入昏迷。醫院表示，昨上午6時55分患者因神經中樞衰竭，已離世。

目前在漢基醫院的陳家妹妹仍陷昏迷，靠呼吸器維持生命，因為反覆發生肺炎，須靠抗生素治療；家屬不放棄希望，仍在等待奇蹟。

陳家阿嬤昨早到醫院接回陳家姊姊，翻出與孫女出遊的照片哭著說，小孫女很懂事，說「阿嬤你等我5年，等我上高一，就可以打工養你，就不用這麼辛苦」。

阿嬤說，當時還跟孫女打勾勾，要求不能食言，8歲妹妹也搶著說「我也要養你」，她只希望姊妹倆健康長大，如今已難如願；弟弟也哭說「最近有夢到姊姊，還在夢中說很快會回家」；陳家人號啕大哭，醫護鼻酸。

交通部長陳世凱昨表示，就數據來看，兒少車禍死亡率已下降，但須持續加強，除799處易肇事路段改善，還有2000處省道待改善；重要的是學校周邊道路改善計畫，預計年底前要完成200處，地方也要一起努力。

妹妹 阿嬤

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