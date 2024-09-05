快訊

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

不滿女友前任說酸語 彰化男率眾砸4車下場曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤，其中一人還開賓士車撞壞鐵捲門，警方獲報後立即循線逮到陳男等4人，依妨害秩序、毀損及組織犯罪防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

陳男率眾到車行砸車畫面也被po在網路流傳，警方調查，因徐男（23歲）與女友分手後，女友即與陳姓男子交往，徐男不滿前女友有新歡，常在背後酸言酸語，而引發陳男不滿，4 日凌晨2點陳男帶著友人4 人到彰化市金馬路徐男工作的車行前砸壞4輛車，更開賓士車衝撞鐵捲門破壞一番後，一夥人一哄而散。

警方據報，立即出動快打前往逮人，不過因滋事人員均已離開，警方即以車追人，陸續將陳男等4人查獲到案，並查扣球棒1支，另一人因病住院，將等其出院後再傳喚到案說明。

25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤。圖／民眾提供
25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤。圖／民眾提供
25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤，警方也查獲犯案球棒。圖／警方提供
25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤，警方也查獲犯案球棒。圖／警方提供

前女友 車行

延伸閱讀

彰化姐妹遭車撞飛…10歲姊姊經搶救仍離世 交通部長說話了

雨區擴大！ 彰化以南9縣市發布豪大雨特報

彰化小姊姊搶救197天離世 胸腔醫：離開也是一種解脫

桃園21歲無照女酒後騎車撞樹 又衝對向來車…害後座女友人甩飛亡

相關新聞

民間公證人勾結詐團盜死人遺產 檢調約談新北院書記官游立綸

調查局台北市調查處偵辦「民間公證人勾結詐團偽造死亡獨居老人遺囑詐取遺產案」，今年7月發動搜索約談，帶回律師蔡鴻燊、中山分...

替車手辯護涉洩密 律師陳克譽遭聲押禁見

唐姓車手與詐騙集團機房電話以「猜猜我是誰」行騙3名被害人，補習班老師、律師陳克譽替該案車手辯護，涉嫌洩密。台北地檢署訊後...

不滿女友前任說酸語 彰化男率眾砸4車下場曝光

彰化縣25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤，其中...

影／北屯好市多警開12槍抓酒駕 好市民開兩車擋道逮人

台中市第五警分局松安所警員在今天下午5時許，發現鄭姓男子駕駛的轎車行車不穩，要攔查時，鄭突然倒車衝撞警用機車後，欲逆向行...

台版「地面師」詐騙上億元不動產 逮律師、警察、里長

爆紅日劇「地面師」描述土地詐騙案，刑事局偵破台版地面師案件，台北地檢署獲報不法詐騙集團鎖定獨居長者，透過中山分局員警駱勁...

雲林吊車3死1傷事件 其中1死者聲語障又低收舉家陷困

雲林縣再興飼料廠倉儲昨天修繕廠房屋頂時發生工安意外，吊籃中四名工人從6米高空重摔地面，釀3死1傷。其中家住虎尾的郭姓死者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。