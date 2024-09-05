不滿女友前任說酸語 彰化男率眾砸4車下場曝光
彰化縣25歲陳姓男子不滿女友前任徐男常在背後說三道四，4日凌晨率眾到徐男工作的彰化市某車行持棒球棒砸4 輛轎車洩憤，其中一人還開賓士車撞壞鐵捲門，警方獲報後立即循線逮到陳男等4人，依妨害秩序、毀損及組織犯罪防制條例等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
陳男率眾到車行砸車畫面也被po在網路流傳，警方調查，因徐男（23歲）與女友分手後，女友即與陳姓男子交往，徐男不滿前女友有新歡，常在背後酸言酸語，而引發陳男不滿，4 日凌晨2點陳男帶著友人4 人到彰化市金馬路徐男工作的車行前砸壞4輛車，更開賓士車衝撞鐵捲門破壞一番後，一夥人一哄而散。
警方據報，立即出動快打前往逮人，不過因滋事人員均已離開，警方即以車追人，陸續將陳男等4人查獲到案，並查扣球棒1支，另一人因病住院，將等其出院後再傳喚到案說明。
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