影／北屯好市多警開12槍抓酒駕 好市民開兩車擋道逮人

台中市第五警分局松安所警員在今天下午5時許，發現鄭姓男子駕駛的轎車行車不穩，要攔查時，鄭突然倒車衝撞警用機車後，欲逆向行駛，警員朝鄭車輪開了12槍，鄭逆向要逃時，正好有一輛休旅車與一輛貨車擋住鄭車去路，順利讓警員破窗抓人，目前鄭已被帶回派出所詢問，酒測值超標，將依公共危險罪送辦。

第五警分局松安所警員在今天下午5時許，騎機車巡經北屯區敦富路靠近好市多賣場時，發現鄭姓男子（45歲）攔查不停，警員開啟警報器一路尾隨，雙方速度皆不快，直至敦富路與敦富六街口，鄭因車流堵塞倒車，逆向衝撞警用機車。

警員朝鄭車車輪連開12槍，鄭逆向逃逸時，碰巧遇到一輛休旅車、一輛貨車擋住鄭去路，順利讓警員查獲鄭，將鄭帶回派出所偵辦。

經查，鄭酒精濃達0.70mg/L，且過去已有酒駕遭查獲紀錄，詳細的案發經過，仍待後續調查釐清。

第五警分局表示，對於犯罪零容忍，切勿以身試法，只要敢犯罪，絕對從嚴從速偵辦，將不法分子逮捕歸案，保護市民生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康