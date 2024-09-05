快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

雲林吊車3死1傷事件 其中1死者聲語障又低收舉家陷困

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣再興飼料廠倉儲昨天修繕廠房屋頂時發生工安意外，吊籃中四名工人從6米高空重摔地面，釀3死1傷。其中家住虎尾的郭姓死者是聲語障人士又是低收入戶，妻子又有身孕，一家頓失依靠，連鄰居都為他們感痛心與不捨。

郭男的鄰居說，郭是聲語障者，也是鮤冊低收入戶，上有父母，還有40多歲妻子及20歲兒子，一家老小全靠他工作維生，其妻又懷有身孕，正需要好好養胎之際，卻突遭變故，大家都是多年鄰居，看到他們遭遇也感痛心與不捨。

當地里長也表示，郭男突遭意外，一家陷困，他已向雲林縣夜市慈愛會請求幫助，期讓一家暫度難關；虎尾鎮代主席也是夜市慈愛會監事陳明聖表示，已積極向夜市慈善會爭取盼能全額補貼郭家全額喪葬補助，後續也會持續幫忙。

職安署中區職安中心調查承攬修繕屋頂的鋼鐵業者，發現這4名工人有投保團保但並沒有勞保，將依違反勞保條例移請勞保局處理。至於檢查吊車發現一般起重機加裝乘載設備，需要在合格證上註記有「乘載設備」的本子，不過初步看來出事的起重機並沒有附，將會再進一步調查釐清。

職安署中區職安中心調查吊籃掉落原因。記者蔡維斌／翻攝
職安署中區職安中心調查吊籃掉落原因。記者蔡維斌／翻攝
職安署中區職安中心調查吊籃掉落原因。記者蔡維斌／翻攝
職安署中區職安中心調查吊籃掉落原因。記者蔡維斌／翻攝
雲林吊車3死1傷事件，其中郭姓死者是聲語障者又低收，舉家陷困待援。記者蔡維斌／翻攝
雲林吊車3死1傷事件，其中郭姓死者是聲語障者又低收，舉家陷困待援。記者蔡維斌／翻攝

低收入戶 夜市 鄰居

延伸閱讀

雲林飼料廠吊車高空斷臂3死1重傷 物理教師解說死傷慘重原因

雲林眷村改建被控破壞原貌 縣長踏勘決定廁所移位

雲林吊車工人高空摔下3死1傷 安全沒落實家屬無法接受

吊籃超載又沒戴安全帽釀3死 勞動部重罰2業者30萬、勒令停工

相關新聞

台版「地面師」詐騙上億元不動產 逮律師、警察、里長

爆紅日劇「地面師」描述土地詐騙案，刑事局偵破台版地面師案件，台北地檢署獲報不法詐騙集團鎖定獨居長者，透過中山分局員警駱勁...

新竹「恐怖計程車」復駛警方頭痛無解 民間出招了

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨他態度惡劣與繞路，還指他會不依指定地點停靠讓人下車；孫男所屬車行位於桃園...

影／北屯好市多警開12槍抓酒駕 好市民開兩車擋道逮人

台中市第五警分局松安所警員在今天下午5時許，發現鄭姓男子駕駛的轎車行車不穩，要攔查時，鄭突然倒車衝撞警用機車後，欲逆向行...

雲林吊車3死1傷事件 其中1死者聲語障又低收舉家陷困

雲林縣再興飼料廠倉儲昨天修繕廠房屋頂時發生工安意外，吊籃中四名工人從6米高空重摔地面，釀3死1傷。其中家住虎尾的郭姓死者...

屏縣專案取締不停讓車輛及違規行人 行人違規是車輛5倍

台灣被稱為「行人地獄」，但不只車輛常不禮讓行人，行人也常有違規行為。屏東縣警察局9月2日至4日執行「路口車不停讓行人暨行...

國術館男無照行醫...把脈診斷辯按筋骨、賣藥膏貼布 依醫師法起訴

北市內湖區一家國術館劉姓男子，涉擅自替患者「把脈」治療，並調製每片100元的藥膏貼布供敷用，非法執行醫療業務。劉男辯稱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。