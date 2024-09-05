雲林吊車3死1傷事件 其中1死者聲語障又低收舉家陷困
雲林縣再興飼料廠倉儲昨天修繕廠房屋頂時發生工安意外，吊籃中四名工人從6米高空重摔地面，釀3死1傷。其中家住虎尾的郭姓死者是聲語障人士又是低收入戶，妻子又有身孕，一家頓失依靠，連鄰居都為他們感痛心與不捨。
郭男的鄰居說，郭是聲語障者，也是鮤冊低收入戶，上有父母，還有40多歲妻子及20歲兒子，一家老小全靠他工作維生，其妻又懷有身孕，正需要好好養胎之際，卻突遭變故，大家都是多年鄰居，看到他們遭遇也感痛心與不捨。
當地里長也表示，郭男突遭意外，一家陷困，他已向雲林縣夜市慈愛會請求幫助，期讓一家暫度難關；虎尾鎮代主席也是夜市慈愛會監事陳明聖表示，已積極向夜市慈善會爭取盼能全額補貼郭家全額喪葬補助，後續也會持續幫忙。
職安署中區職安中心調查承攬修繕屋頂的鋼鐵業者，發現這4名工人有投保團保但並沒有勞保，將依違反勞保條例移請勞保局處理。至於檢查吊車發現一般起重機加裝乘載設備，需要在合格證上註記有「乘載設備」的本子，不過初步看來出事的起重機並沒有附，將會再進一步調查釐清。
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