雲林吊車3死1傷事件 其中1死者聲語障又低收舉家陷困

雲林縣再興飼料廠倉儲昨天修繕廠房屋頂時發生工安意外，吊籃中四名工人從6米高空重摔地面，釀3死1傷。其中家住虎尾的郭姓死者是聲語障人士又是低收入戶，妻子又有身孕，一家頓失依靠，連鄰居都為他們感痛心與不捨。

郭男的鄰居說，郭是聲語障者，也是鮤冊低收入戶，上有父母，還有40多歲妻子及20歲兒子，一家老小全靠他工作維生，其妻又懷有身孕，正需要好好養胎之際，卻突遭變故，大家都是多年鄰居，看到他們遭遇也感痛心與不捨。

當地里長也表示，郭男突遭意外，一家陷困，他已向雲林縣夜市慈愛會請求幫助，期讓一家暫度難關；虎尾鎮代主席也是夜市慈愛會監事陳明聖表示，已積極向夜市慈善會爭取盼能全額補貼郭家全額喪葬補助，後續也會持續幫忙。