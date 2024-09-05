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屏縣專案取締不停讓車輛及違規行人 行人違規是車輛5倍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

台灣被稱為「行人地獄」，但不只車輛常不禮讓行人，行人也常有違規行為。屏東縣警察局9月2日至4日執行「路口車不停讓行人暨行人違規」專案取締，3天共取締路口車輛不停讓行人違規129件，行人違規610件，行人違規為車輛違規近5倍。

縣警局表示，駕駛人進入路口務必減速慢行，並遵守停讓行人的規定，如汽車前懸、機車與慢車前輪進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開罰。

今年專案期間取締路口車輛不停讓行人違規129件，較去年同期取締增加115件。警方依道路交通管理處罰條例，開出每張6000元罰單，總罰金合計77萬4000元。

行人違規610件，其中未依規定擅自穿越車道，包括跨越雙黃線穿越馬路者，及該路段100公尺內設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道，未經由上述設施穿越道路共589件；未依標誌、標線、號誌指示或警察指揮闖紅燈21件。

行人違規取締件數最多處在屏東火車站附近，屏東市重慶路137件、公勇路123件分居前2名，之後為潮州鎮新生路31件、屏東市公園路29件、內埔鄉廣濟路21件，警方依道路交通管理處罰條例開出每張500元的罰單，合計30萬5000元。

縣警局表示，9月交通安全月主題為「人本交通－停讓文化」，透過強力執法與宣導倡導「車輛慢看停」的駕駛習慣，期望能提高駕駛人對路權的尊重與遵守，減少僥倖違規的心態，進一步改善行人友善的交通環境，並呼籲民眾共同建立「交通安全，由我做起」的正確觀念。

屏東縣警察局9月2日至4日執行「路口車不停讓行人暨行人違規」專案取締。圖／警方提供
屏東縣警察局9月2日至4日執行「路口車不停讓行人暨行人違規」專案取締。圖／警方提供
屏東縣警察局9月2日至4日執行「路口車不停讓行人暨行人違規」專案取締。圖／警方提供
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屏東縣 行人地獄

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