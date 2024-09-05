快訊

押不押結果將出爐！法院庭訊柯文哲2個半小時 羈押庭16:30結束

柯文哲開羈押庭！警方動員400名警力 現場小草僅10多人

沈慶京涉行賄4740萬元羈押近1周 律師今正式提出抗告

彰化車禍10歲小姐姐離世 阿嬤哭喊：曾說要打工養阿嬤

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月放學途中在路口被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐經搶救197天，今天宣告死亡，而在漢基醫院的妹妹仍昏迷中，小姐姐的阿嬤痛哭說懂事的孫女曾對她說等到她上高中就可以去打工養阿嬤了，沒想到再也等不到孫女健康歸來，而撞傷二孫女的無照老翁只說「沒錢賠，乾脆去關！」，讓家人更加無奈。

陳姓小姐妹與弟弟是今年2月22日放學途中在伸港鄉建國路與美港公路交岔路口，在行人穿越道遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，造成2姊妹命危，弟弟受輕傷。

昏迷的10歲姐姐經秀傳醫院醫療團隊積極治療後一度清醒，甚至進步到認得阿嬤，在阿嬤前來探視時還曾擠出微笑給阿嬤看，和吃力的開口叫阿嬤，阿嬤也常到醫院探望她，但後來又因急性水腦症，再度陷入昏迷，彰化秀傳醫院表示，今天上午6點55小姐姐因神經中樞衰竭已不幸離世，家人都相當悲痛。

而在漢基醫院的8歲妹妹也仍昏迷，靠呼吸器維持生命，由於妹妹反覆發生肺炎，必須以抗生素治療。

阿嬤今天上午到秀傳醫院要接回小姐姐，她手機裡存著孫女在病床上的照片和影音，她說，先前來探視時總是在病床旁鼓勵著小孫女說「我的寶貝你要加油，你是阿嬤的希望，你要快醒過來」。

「我要她陪我，不要她走」，阿嬤翻出以前帶倆姐妹出遊照，哭著說，小孫女很懂事，過年前還曾對她說，阿嬤你再等我5年，我現在小學四年級，等5年後我上高一，我就可以去打工養你了，「阿嬤，你就不用那麼辛苦」，當時她還和小孫女打勾勾，要小孫女不能食言，小孫女眼淚就流下來，8歲的妹妹也跑過來說「我也要養你」，她只要二姐妹能健康長大。

就連小弟弟都哭著說，最近有夢見姐姐，「姐姐說，她很快就會回來」，他很想姐姐。而家中阿祖今天也嚎啕大哭一聲聲的叫著「我的孫啊」，讓聞者為之鼻酸。

伸港鄉陳姓小姊妹今年2月在路口被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐一度恢復意識，但後來又急性水腦症，經搶救197天，今天上午6點多宣告死亡。資料照／秀傳醫院提供
伸港鄉陳姓小姊妹今年2月在路口被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐一度恢復意識，但後來又急性水腦症，經搶救197天，今天上午6點多宣告死亡。資料照／秀傳醫院提供
10 歲陳姓小姐姐經搶救197天，今天宣告死亡，阿嬤心痛的翻出小姐姐小時候的照，呼喊「我不要她走」。圖／記者林宛諭翻攝
10 歲陳姓小姐姐經搶救197天，今天宣告死亡，阿嬤心痛的翻出小姐姐小時候的照，呼喊「我不要她走」。圖／記者林宛諭翻攝
阿嬤心痛的說，孫女在醫院時一度恢復意識，還開口叫了阿嬤。圖／記者林宛諭翻攝
阿嬤心痛的說，孫女在醫院時一度恢復意識，還開口叫了阿嬤。圖／記者林宛諭翻攝

妹妹 姐姐 阿嬤

延伸閱讀

最低工資調漲 她驚：打工時薪8小時每月排20天班 比基本月薪還高

彰化縣府對等經費改造髒亂點 順澤宮冠軍帽成公園地標

彰化7萬志工傳愛 資深志工：也許遠方家人也正被貴人相助

新人歌手糗大了！工作竟「放水屁」全被錄

相關新聞

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

新竹市近來出現一輛詭異計程車，外傳司機專載年輕嫩妹，但態度惡劣，且有繞路、不放人下車等情，被檢舉多次仍可執業上路，引發地...

彰化車禍10歲小姐姐離世 阿嬤哭喊：曾說要打工養阿嬤

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月放學途中在路口被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐經搶救197天，今天宣告死亡，而在漢基醫院的妹妹...

雲林飼料廠吊車高空斷臂3死1重傷 物理教師解說死傷慘重原因

雲林縣虎尾鎮再興飼料工廠昨天修繕廠房屋頂，出動吊車高空作業時吊臂突然斷裂，吊籃連同4名鐵工師傅從6公尺高重摔地面，其中3...

新竹「恐怖計程車」復駛警方頭痛無解 民間出招了

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨他態度惡劣與繞路，還指他會不依指定地點停靠讓人下車；孫男所屬車行位於桃園...

南投2男疑欠債百萬沒還 遭設局載至嘉市宮廟會館毆打

南投涂姓、邱姓男子疑因財務糾紛，日前被約至嘉縣太保一處民宅談判毆打，隨後2人被載至嘉市一處宮廟會館，42歲江姓男子為首夥...

密醫驚魂記？高雄患者指控在老舊診間被誤診長8顆痔瘡

高雄市一名曾飽受痔瘡折磨的患者前往新興區一家頗具規模的診所就醫，進入後發現診間昏暗，猶如搭乘時光機進入老舊的婦科診療室，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。