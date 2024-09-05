彰化車禍10歲小姐姐離世 阿嬤哭喊：曾說要打工養阿嬤

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月放學途中在路口被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐經搶救197天，今天宣告死亡，而在漢基醫院的妹妹仍昏迷中，小姐姐的阿嬤痛哭說懂事的孫女曾對她說等到她上高中就可以去打工養阿嬤了，沒想到再也等不到孫女健康歸來，而撞傷二孫女的無照老翁只說「沒錢賠，乾脆去關！」，讓家人更加無奈。

陳姓小姐妹與弟弟是今年2月22日放學途中在伸港鄉建國路與美港公路交岔路口，在行人穿越道遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，造成2姊妹命危，弟弟受輕傷。

昏迷的10歲姐姐經秀傳醫院醫療團隊積極治療後一度清醒，甚至進步到認得阿嬤，在阿嬤前來探視時還曾擠出微笑給阿嬤看，和吃力的開口叫阿嬤，阿嬤也常到醫院探望她，但後來又因急性水腦症，再度陷入昏迷，彰化秀傳醫院表示，今天上午6點55小姐姐因神經中樞衰竭已不幸離世，家人都相當悲痛。

而在漢基醫院的8歲妹妹也仍昏迷，靠呼吸器維持生命，由於妹妹反覆發生肺炎，必須以抗生素治療。

阿嬤今天上午到秀傳醫院要接回小姐姐，她手機裡存著孫女在病床上的照片和影音，她說，先前來探視時總是在病床旁鼓勵著小孫女說「我的寶貝你要加油，你是阿嬤的希望，你要快醒過來」。

「我要她陪我，不要她走」，阿嬤翻出以前帶倆姐妹出遊照，哭著說，小孫女很懂事，過年前還曾對她說，阿嬤你再等我5年，我現在小學四年級，等5年後我上高一，我就可以去打工養你了，「阿嬤，你就不用那麼辛苦」，當時她還和小孫女打勾勾，要小孫女不能食言，小孫女眼淚就流下來，8歲的妹妹也跑過來說「我也要養你」，她只要二姐妹能健康長大。