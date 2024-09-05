新竹「恐怖計程車」復駛警方頭痛無解 民間出招了

新竹一名孫姓計程車司機屢傳載客爭議，民眾不僅抱怨他態度惡劣與繞路，還指他會不依指定地點停靠讓人下車；孫男所屬車行位於桃園，今已緊急解除合作關係，但他的行為僅屬交通違規罰錢了事範疇，桃園市警局核發的執業登記證依然有效，警方對他仍可能上路載客也感頭痛；桃園市計程車客運業商業同業公會表示，將提醒同業注意。

據查，計程車司機執業有2個關卡要過，第一關是考取監理站核發的職業駕照，第二關是通過警察局的執業登記證考試及每年一次的資格審查；孫男執業登記證是由桃園市警察局核發，目前仍有效，只有刑案判決確定才能撤銷，而他繞路、不依指定地點讓乘客下車也只違反道路交通管理條例，頂多開單罰款，如果車行願意跟他合作，還是有可能上路載客，警方坦言頭痛。

孫男所屬車行負責人表示，孫男上周五到公司談合作，希望跟公司租車跑計程車，公司見資料證照都合格就答應，不清楚他過去爭議，今天獲悉已終止合作，也要求歸還車輛。

桃園市計程車客運業商業同業公會理事長李樹木表示，司機繞路、不依乘客指示行駛都嚴重影響計程車業整體形象，通常車行接獲投訴都會懲處，輕則關閉連線禁止接單數日，重則解除合作關係。關於孫男情事，公會將展開調查，並提醒會員及車行同業注意。