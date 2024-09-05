男子避罰單網購假車牌懸掛 蘇花改科技執法鷹眼識破
蘇花改多處隧道設置科技執法，除了取締超速、變換隧道等交通違規，近日也抓到懸掛變造車牌。花蓮新城警分局日前接獲通報，一輛黑色BMW轎車車牌無法辨識，兩名員警趕到中仁隧道攔查，陳姓駕駛先裝傻表示不知道誰幫他掛上已註銷車牌，後來才坦承為規避取締，在網路上購買假牌掛上，不但因使用偽造車牌被開單，還被警方依偽造文書罪嫌送辦。
新城警分局和平派出所所長王祝光、警員黃信豪，日前接獲中仁隧道科技執法辨識系統通知，前往中仁隧道南端口巡視，當時因有交管，黑色BMW轎車正在等待通行，兩名員警發現查不到車籍資料，立即上前要求駕駛熄火接受盤查。
49歲陳姓駕駛看到警方，配合下車查看，裝出驚訝神色說「怎麼會有這塊牌？」又告訴警方，自己經營中古車買賣，臨時來花蓮，車子停在店門口，不知哪個朋友幫他掛上這塊已經註銷的車牌，他還自己動手取下車牌，下方另有一塊車牌，男子恍然大悟說「這才是我的牌啦」。
警方將他帶回派出所詢問，陳男才坦承在網路上購買，規避交通違規和取締，全案依偽造文書罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，警方另依道路交通管理處罰條例第12條1項3款「使用偽造號牌」製單舉發，可處車主3600元至1萬800元罰鍰。
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