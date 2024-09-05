俄羅斯3男女環島1正妹迷路 暖警買熱食助團聚續旅程

來自俄羅斯年輕男女2女1人共3人，前天搭機來台後分租2輛機車環島旅行，第一天至桃園市龍潭石門山景觀台露營，其中1女昨天飢餓，獨自下山找超商買食物，行走4公里不見超商、手機沒電，在山區迷路失聯，巧遇巡邏員警揮手求援。員警載至超商，自掏腰包購買熱食相贈，載與同行友人會合，俄羅斯女子用中文感謝台灣員警的暖心。

高平所長楊大廣今天表示，年約25歲的俄羅斯2女1男共3人，自助來台計畫在台灣環島旅行2周，3人前天下機後，租賃2輛機車展開旅行，第一天3人分騎機車至桃園龍潭、新竹關西交界佛陀世界旁的石門山景觀平台露營、眺望石門水庫風光，

至昨天其中1名俄羅斯女子因為飢餓難耐，她獨自下山準備尋找超商購買飲食，不料獨自步行4公里，卻未找到超商，她並在山區產業道路迷路，找不到返回營地的路，身上手機剛好沒電，又無法與友人聯繫，十分著急。

該俄羅斯女子無助坐在龍源路、粗坑路口求救，高平所警員警員黃宋柏彥、黃承潁駕駛巡邏車經過，發現該俄籍女子蹲坐在路旁揮手求助，員警用簡單英語溝通，得知該女肚子餓，立即載她下山找超商買東西，並帶上熱食贈送3人，再以巡邏車載該女與同行男女2人相聚，與友人擁抱團圓，3人用中文表示，「謝謝員警」，也感受台灣濃濃的人情味。