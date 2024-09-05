新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

新竹市近來出現一輛詭異計程車，外傳司機專載年輕嫩妹，但態度惡劣，且有繞路、不放人下車等情，被檢舉多次仍可執業上路，引發地方議論；據查，該名司機近日因載客爭議挨告妨害自由，計程車行今天獲悉也決定終止合作關係，但他仍具執業資格，若有其他車行願意合作，仍有可能再上路載客。

據了解，該名計程車司機姓孫，名下無車，多與車行合作執業，俗稱「靠行」。他原本在新竹巨城一帶繞行載客，有「巨城怪小黃」之稱，鬧出爭議後轉移陣地到竹北高鐵站，但作風沒有改變，也因此惹妨害自由官司，案件還在偵辦中；外界一度以為孫男被撤銷執業駕照，但其實只是原車行終止合作關係，駕照與執業登記證仍有效，換間車行就能繼續上路。

孫男目前所屬車行今天得知消息大感意外，但也隨即決定終止合作關係。負責人表示，孫男上周五才加入車行，當初面試表現看不出任何異狀，也未聽聞過去爭議，所以見資料齊全、證件合格就同意加入。孫加入車行只有短短幾天，公司同事對他都還不熟，今天也是同業跟相關單位轉知才知狀況。

據查，計程車司機執業有2個關卡要過，第一關是考取監理站核發的職業駕照，第二關是通過警察局的執業登記證考試及每年一次的資格審查。

孫男執業登記證是由桃園市警察局核發，目前仍有效，雖然目前所在車行終止合作，但警方不諱言未來若有其他車行願意跟他合作，還是有可能上路載客，確實頭痛。

警方表示，孫男繞路、態度惡劣和未依乘客指定地點讓乘客下車雖觸犯道路交通安全管理處罰條例，但只能開單罰款，沒有記違規點數，不影響其職業駕駛資格。至於執業登記資格，除非孫男妨害自由刑案判決確定，否則來年申請查驗換證還是只能核准，想徹底解決問題，只能靠修法。