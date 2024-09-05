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影／祝融燒毀2000平方公尺文創工廠 一男預防性送醫無大礙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區西圳街一段1間兩層樓鐵皮文創工廠今天下午起火竄燒，新北市消防局獲報出動各式搶救車輛、消防員到場布水線撲滅火勢，現場一名男子預防性送醫無大礙，初估燃燒面積約2000平方公尺，起火原因待查。

據了解，新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠，今天下午12時23分左右冒出大量黑煙，旋即火舌竄燒一發不可收拾。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛77車、消防員179人到場布水線灌救，火勢於下午1時35分撲滅。

新北市消防局表示，詢問關係人場內沒有人受困，鄰近住戶一男預防性送醫無大礙，初估廠房燃燒面積約2000平方公尺，起火原因，有待火調人員調查釐清。提醒樹林鄰近地區民眾，非必要不要外出，若有外出請配戴口罩，以減少呼吸道及眼睛不適狀況。

新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠火警，新北消防派員馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠火警，新北消防派員馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠火警，新北消防派員馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠火警，新北消防派員馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠火警，新北消防派員馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街一段10號一間兩層樓鐵皮文創工廠火警，新北消防派員馳援灌救。記者曾伯愷／翻攝

文創 消防員 火災

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