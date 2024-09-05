影／台中物流車如「行走鐵扇」砸中阿伯惹眾怒 司機下場曝

台中太平區昨天發生一輛物流車因後車門沒有關妥，隨路面顛簸一開一合猶如「行走鐵扇」，路邊一名男子正好蹲下拾物，一起身就被車門重砸背部，腳步踉蹌，險些跌倒，所幸當時車速不快，男子有戴安全帽，無大礙，罵了幾句。太平警分局依道路交通管理處罰條例對李姓物流駕駛開單舉發，最高可處6000元罰鍰。

網路社群「黑色豪門企業」有網友投稿，從影片上顯示，一輛物流車行駛在太平區大興路時，因後車門未關妥，隨著道路顛簸，後車門不斷開合，剛好一名戴安全帽的阿伯車停路邊，正蹲下拾物，站起身時，被車門撞擊背部，還發出「碰」一聲，阿伯腳步踉蹌、險些跌倒，物流車駕駛似乎未察覺沒有停下，後方機車騎士見狀，緊追其後一路按喇叭，還有路人見狀閃躲，最後司機才停下來。

李姓司機表示，昨天上午11時許，他在送完貨剛開車行駛沒多久，是聽到後方有機車按喇叭，才發現是後車門沒關好，被撞到背的阿伯隨後也騎車緊追罵了幾句就離去；警方連繫被撞男子，但尚未連繫上。

警方說，後續將釐清案情經過，依法辦理，但關於物流車行進間未關妥後車門，依據道路交通管理處罰條例開單舉發，最高可處6000元罰鍰。

太平警分局提醒，民眾上路前應檢視車輛車門有無緊閉，貨物是否綑紮牢固，避免造成事故傷及其他用路人安全。