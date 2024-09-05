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車手超商重複提款引民眾注意 彰警獲報逮人送辦

中央社／ 彰化5日電

黃姓男子在超商ATM（自動櫃員機）重複提款，舉止可疑，一旁民眾懷疑有異報警，彰化警方趕抵現場發現是詐騙集團車手，當場查獲新台幣8萬元現金，依詐欺罪嫌等移送檢方偵辦。

彰化縣警察局員林分局林厝派出所3日接獲民眾報案，1名男子在超商重複提款行為可疑，疑是車手，派員警趕往現場盤查，查獲剛提領完8萬元現金的23歲黃姓車手，查扣2張提款卡、工作手機與高鐵車票等證物。

警方表示，黃姓車手涉透過假檢警方式，詐騙70歲吳姓婦人，誆稱婦人帳戶依洗錢防制法遭凍結，須交付提款卡及密碼，婦人擔心觸法而聽信詐團、交付2張提款卡，黃姓車手就前往超商提款，全案依詐欺、洗錢防制法及銀行法移請台灣彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長吳詠傑說，假冒檢警詐騙通常是藉被害人害怕且要尋求立即幫助心態，一時不查就可能受騙；民眾遇類似情況，應立刻撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線讓警察協助。

詐騙集團 車手

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