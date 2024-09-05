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影／「我的機車裡有蛇！」金門少婦見車頭不明生物蠕動嚇壞 竟是緬甸蟒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

「媽呀！我的機車裡有。」一名家住金城鎮的鄭小姐昨天晚間本來要騎機車去買東西，沒想到竟看到一條蛇在機車後視鏡上，她當場嚇得驚聲尖叫，家人聞聲看到也嚇了一大跳，蛇聽到動靜後就鑽進車頭裡；他們趕緊通報消防局，外派廠商到場後，花了將近1小時才將車殼卸下，成功將蛇抓走，解除虛驚一場。

鄭小姐表示，昨晚19點多她本來要外出，看到機車的後視鏡在動，她湊近一看，發現是一條蛇，當場嚇得花容失色，家人聞訊出來也看到蛇在蠕動，結果大人們都被嚇到，直呼「好險不是在路上」，小朋友卻開心的要拍照，甚至都搶著要靠近一點看。後來她打電話通報消防局，他們立即派出專業人員到場捕蛇。

捕蛇的蔡姓廠商表示，這是他第2次處理機車藏蛇的案件，其實並不常見，研判這隻的小緬甸蟒，應該是夜晚天氣微涼，發現機車有餘溫，才鑽進去；因為怕硬拉，蛇會受傷，所以才會多花一些時間把機車的車殼拆卸下來。

他也提醒，如果民眾在騎車時，有遇到類似情況，最好趕緊將車停在路邊，在通報相關單位處理，千萬不要自己輕舉妄動他透露，蛇很怕人，不要去攻擊牠或觸摸牠，牠不會咬人。

蔡姓廠商呼籲民眾，如果是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打119通報，如情況允許，請一併將現場環境及蛇類特徵告知消防局勤務中心，可以加速後續處理流程；民眾如果是在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。

金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助，才結束一場虛驚。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助，才結束一場虛驚。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助，將蛇抓走。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助，將蛇抓走。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐昨晚發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐昨晚發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助，結果大人都被嚇壞了，但小孩卻開心的在旁拍照留念。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐發現機車裡有蛇，好在捕蛇專家到場協助，結果大人都被嚇壞了，但小孩卻開心的在旁拍照留念。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐昨晚發現機車裡有蛇，蛇躲在機車的車頭，看起來超嚇人。圖／讀者提供
金門一位鄭小姐昨晚發現機車裡有蛇，蛇躲在機車的車頭，看起來超嚇人。圖／讀者提供

家人 機車族

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