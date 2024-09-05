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國1南下民雄路段貨車自撞護欄 氫氧化鉀桶遭撞破洩漏

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

今早有輛裝載氫氧化鉀貨車行經國道一號南下260.4公里民雄路段，司機疑似精神不濟失控撞擊內側護欄，掉落10多桶氫氧化鉀在中央分隔帶，其中2桶滾到北向外側車道，遭一輛轎車撞擊，當場流出大面積液體，轎車駕駛臉口輕傷送醫，警方封鎖內側車道處理中。

警方表示，經查裝載氫氧化鉀車輛為行駛南向路段，司機疑似因為精神不濟，失控撞擊內側護欄，導致氫氧化鉀桶掉落，滾至中央分隔帶及北向車道，且氫氧化鉀桶遭北向車輛撞擊導致洩漏，將由嘉義縣環保局清除，現場2車駕駛酒測值均為0。

警方表示，車輛裝載危險物品須遵守相關人員、車輛及標示規定，違者依道路交通管理處罰條例第29條1項3款舉發，處3000元至1萬8000元罰鍰，致人受傷吊扣駕照1年。呼籲注意車前狀況，切勿疲勞駕駛，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝
國道一號民雄路段今早有貨車自撞護欄，氫氧化鉀桶滾落遭撞破洩漏。記者黃于凡／翻攝

失控 環保局 車禍 車道

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