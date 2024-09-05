雲林吊車工人高空摔下3死1傷 安全沒落實家屬無法接受

雲林虎尾鎮再興飼料廠昨天3死1重傷工安事故，今天由雲林地檢署相驗並調查事發原因，死者遺體移至斗六文殊寺，家住斗六的陳男及虎尾郭男的妻子及家人悲痛在靈堂前誦經，另一名住高雄的柯男，相驗後家屬將把遺體接回高雄。

虎尾再興飼料廠因廠房屋頂損壞，委請鋼鐵公司修繕，吊車業者出動25公噸起重機協助高空作業時發生吊籃從8米高處墜地，造成3死1重傷重大工安事件。職安署中區職業安全衛生中心初步調查，發現4名工人未戴安全帽也未綁安全帶，且一般吊車吊籃限重200公斤約可容納2人，但事發時吊籃有4人，明顯超重，已違反職業安全衛生法規定，將對鋼鐵公司、起重機工程行各開罰30萬元及勒令停工。

檢警初步調查吊車吊臂斷裂原因，將朝過失致死罪向業者追究相關刑責，檢方初步相驗58歲柯姓死者，無明顯外傷但仍死亡，62歲陳男頭腳多處撕裂傷，47歲郭男胸部撕裂傷，傷重死亡。另外受傷的62歲劉男無明顯外傷，仍昏迷在醫院加護病房觀察中。

3名死者遺體移往斗六寺文殊寺，家屬哀傷，郭男的妻子在靈前不斷拭淚，郭的岳母說，女婿是家中生活支柱，女兒懷有4個月身孕，家境不好，發生這種事不知該如何是好。郭男的兒子表示，爸爸從事相關工作已好幾10年，在這家鋼鐵公司工作3、4年，昨天接到鋼鐵公司不幸消息，如青天霹靂難以接受。

陳男的太太說，她先生從事營建工作已數10年，剛進這家鋼鐵公司才約3個月，沒想到會發生意外，她自己在雲林基督教醫院擔任看護多年，兒子最近有些事情，擔心情緒起伏太大到現在還不敢通知兒子，喪夫傷痛自己承受。

部分家屬對於公司的安全沒落實也無法接受，檢警已初步完成調查，近日內將傳喚鋼鐵公司負責人了解機械安全問題。並進一步追究相關刑責。