影／台聯實業農藥工廠清晨起火爆炸 消防員努力打火到中午
台南市新營區忠孝路台聯實業公司清晨冒出滾滾濃煙還火舌竄出，火勢迅速擴大還傳出爆炸。台南市消防局派出39輛消防車、消防員86人、義消15人與無人機、消防機器人、重機具協助滅火，到中午仍有殘火待處理，1000多平方公尺廠房燒毀。
台南市消防局表示，現場為台聯實業廠房為3層鋼構RC建物，起初從1樓冒出大量濃煙，接著火勢迅速擴大。業者表示場內目前無人受困。因燃燒有機溶劑、現場還傳出爆炸，消防員在外圍防護警戒，上午九點前撲滅主要火勢。
消防局指出，估計燒燬1廠農藥半成品與2廠農藥成品，不過現場辦公室存放毒化物無波及燃燒，燃燒面積共約1000平方公尺，有財損，需火調。
台聯實業公司主要的經營項目在於進口、出口、生產、加工、販賣各種殺蟲劑、殺菌劑、除草劑、植物生長調節劑、環境衛生用藥、水產用藥及精密化學品。
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